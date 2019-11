Arrivano i mercatini di Natale: scopri il più adatto a te!

È ufficialmente cominciata la marcia di avvicinamento al Natale: l’atmosfera natalizia prende lentamente forma, le luci e le decorazioni iniziano a sbucare per le vie delle nostre città, il pensiero dei regali che andremo a ricevere ci accarezza dolcemente e in parallelo sentiamo nascere quell’angoscia creata dalla consapevolezza di dover trovare dei regali all’altezza delle aspettative dei nostri cari.

Un’ottima soluzione per trovare il regalo perfetto per i nostri famigliari o amici, è quella di visitare uno dei tantissimi mercatini di Natale sparsi sulla nostra penisola e in tutta Europa. Le produzioni artigianali - veri e propri oggetti peculiari che recano l’irrepetibile impronta della mano che li ha creati - in vendita sulle bancarelle dei mercatini, ci mettono nelle condizioni di trovare regali speciali, originali, alieni da quella massificazione dei prodotti realizzati in serie e distribuiti nelle grandi catene.

Ma c’è di più: l’aria conviviale e di festa che si respira in queste rassegne, l’oggettistica simbolicamente legata alla natività esposta sulla bancarelle, l’immaginario nordico evocato dai mercatini, ci fanno immergere pienamente nell’atmosfera natalizia, coniugando un bisogno pratico, quello di trovare dei regali all’altezza, con un’esperienza unica e indimenticabile.

Ma quale mercatino scegliere? L’offerta è molto ampia e in costante aumento: grazie al successo fatto registrare negli ultimi anni, non c’è più regione in Italia e in Europa che non ospiti una qualche rassegna

Grazie all’agenzia Chiesaviaggi, che propone oltre 70 diverse mete, hai solo l’imbarazzo della scelta! Non ti resta che capire qual è la soluzione più adatta a te: si parte da gite in giornata a Torino, Milano o in varie località tra Lombardia e Piemonte, fino a viaggi di più giorni in direzione dell’Umbria, novità assoluta nell’offerta di Chiesaviaggi, o di Veneto e Trentino.

La proposta comprende anche le mete europee tradizionalmente più gettonate: Svizzera, Slovenia, Francia, Svizzera e Tirolo e Germania, con viaggi di più giorni che toccano vere e proprie località culto nel mondo dei mercatini come Kufstein, Salisburgo e Innsbruck, Monaco di Baviera e Norimberga.

Poco conosciuto ma molto caratteristico è infine il trenatale del Renon, dove il mercatino si svolge sul treno che collega le principali località dell'altopiano dell'Alto Adige o quello di Levico: luoghi suggestivi e dall’atmosfera magica, particolarmente adatti a famiglie con bambini che potranno incontrare Babbo Natale e consegnare le loro letterine

Non ti resta che prenotare il tuo viaggio alla volta dei mercatini di Natale su Chiesa Viaggi o nelle migliori agenzie di viaggio.

Per informazioni contattare lo 011.9720379 .

Gallery