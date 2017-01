5 motivi per cui l'auto elettrica ti ruberà il cuore

Siamo ancora agli inizi della trasformazione che porterà l’uomo a spostarsi con un impatto ambientale sempre minore, ma il trend è chiarissimo: le vendite di auto elettriche viaggiano a doppia cifra e crescono esponenzialmente ogni anno. Perché questo ottimismo? Deriva da un calcolo dei costi. I prezzi delle batterie stanno scendendo molto rapidamente, e secondo i calcoli di Bloomberg New Energy Finance le automobili pulite saranno convenienti quanto quelle tradizionali nel giro di appena sei anni. Ma come fare fintanto che l’acquisto è ancora oneroso?

BMW ha pensato di venirti incontro aggiungendo la migliore auto elettrica in circolazione, la i3 REx, alla scuderia auto BMW guidabili tramite DriveNow, il servizio di car sharing della casa automobilistica bavarese.

Ecco 5 motivi per cui appena la proverai sarà subito amore:

La maggior parte dei componenti di un’auto soggetti a facile usura non sono neanche presenti nelle auto elettriche! Per questo l’auto elettrica non ti lascia mai a piedi. Inoltre, guidandola con DriveNow, la trovi sempre carica e non devi nemmeno preoccuparti delle ricariche di energia.

Essendo un’auto che si costruisce con meno componenti, lascia molta più libertà ai designer. Infatti nella BMW i3 REx è stato raggiunto un livello estetico davvero rivoluzionario. Materiali leggeri e di pregio (legno, carbonio) che si fondono dolcemente con linee moderne e attente al comfort.

L’auto del futuro sarà ecosostenibile. Guida un’auto elettrica e sarai tra i pionieri del cambiamento.

L’auto elettrica nasce naturalmente senza il cambio, e la sua potenza è sempre pronta ad assecondare i desideri del guidatore senza dover arrivare “su di giri”. Comfort di guida e prestazioni futuristiche.

Con un’autonomia che supera i 300 km, la i3 REx è perfetta anche per le gite fuori porta!



Come se non bastasse, per un periodo limitato puoi approfittare di un’offerta speciale che ti permetterà di effettuare la registrazione a soli 4.99 € e con 15 minuti inclusi in omaggio.

Non perdere questa occasione!