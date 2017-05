Benvenuti nel futuro: rivoluzioni tecnologiche per chi vende casa a Milano

C’è fermento nel settore immobiliare!

Non perché il mercato si sia ripreso o sia scoppiata la bolla edilizia, ma perché finalmente qualcuno ha capito che bisogna evolversi.

Un’agenzia che rimane ancorata ai vecchi metodi, rischia di perdere terreno. Si dà la colpa alla crisi o all’ingresso delle banche nel settore, ma non si riesce a vedere che il sistema per combattere e vincere è già qui. Combattere non a mani nude contro chi è armato fino ai denti, e neanche combattere alla pari. Oggi è necessario combattere con armi nuove, tecnologicamente avanzate.

È l’era di internet, degli smartphone, delle App che ci semplificano la vita e abbiamo fatto della velocità un vero e proprio must.

Come sfruttare queste potenzialità in un settore che fatica sempre più ad adeguarsi ai tempi e alle nuove esigenze? Cosa rende le nuove start up del settore, competitive e vincenti sul mercato?

La differenza risiede in quel “non so che” di innovativo che semplifica le cose. Chi vende casa vuole soluzioni veloci, vuole qualcuno che si occupi di tutte le sfaccettature tecniche e burocratiche della vendita, necessita di consigli su come valorizzare gli aspetti estetici e funzionali del proprio immobile per posizionarlo al meglio, vuole poter dare fiducia al proprio agente e soprattutto esige essere tenuto costantemente informato sui progressi fatti.

Insomma, chi vende vuole essere coinvolto e seguito.

Di questo si occupa Quid Casa, un’azienda che a Milano è riuscita a dare nuova linfa al settore, fornendo una soluzione tecnologica unica che permette al cliente di gestire e controllare l’intero processo di vendita, non perdendo mai di vista il proprio immobile: una vera e propria rivoluzione.

Quid Casa ha cambiato il concetto di normalità nel settore, ponendo la tecnologia al servizio del cliente in ogni istante. Tante sono le novità, e altrettanti sono i piccoli accorgimenti introdotti che possono rendere l’esperienza di vendita più rassicurante e soddisfacente per il cliente.

Dopo il primo contatto personale con il proprio agente, si può scegliere se farsi assistere con metodi tradizionali o approfittare dei notevoli vantaggi che la tecnologia fornisce.

Ad esempio, accedendo dal sito o dalla App alla propria Area dedicata, il proprietario è in grado di monitorare in tempo reale l’attività compiuta dal proprio agente tramite un calendario degli appuntamenti condiviso e aggiornato costantemente con notifiche push. Può addirittura conoscere l’esito di un appuntamento nel momento stesso in cui questo è terminato, grazie al servizio di commenti vocali e testuali fornito dall’agente sulle impressioni dei potenziali compratori.

La tecnologia viene in aiuto anche nella parte prettamente burocratica e di raccolta dei documenti. L’Area dedicata on-line permette infatti di caricare e archiviare progressivamente tutta la documentazione necessaria nelle diverse fasi della vendita, così da non rimanere invischiati in pile di scartoffie cartacee: fotografie, planimetrie, certificazioni, visure. Una volta caricate sul sito, lì rimarranno, a disposizione e recuperabili in qualunque momento.

Chi vive a Milano lo sa: vendere casa è sempre stata una questione di giusto prezzo nella giusta zona, ma per vendere casa a Milano velocemente, questo non basta più.

Oggi serve una nuova e diversa politica di posizionamento dell’immobile sul web e per le strade.

Ebbene, chi cerca casa tramite il sito di Quid Casa troverà molto comodo aver gli immobili già suddivisi, non solo per metratura e prezzo, ma anche in base al target di clientela (single, giovani coppie, studenti, famiglie) oppure potrà affidarsi alla mappa che mostra in tempo reale gli immobili proposti da Quid Casa.

Per coloro che gli annunci li vedono sui portoni di Milano, invece, basterà “leggere” tramite cellulare il QR Code presente sui cartelli esposti per farsi un’idea di ciò che vi troveranno all’interno o in alternativa chiamare il numero di telefono e prendere un appuntamento vecchio stile.

Insomma, venditori ben organizzati incontrano acquirenti realmente interessati grazie ad un modo nuovo e diverso di lavorare che, attraverso la personalizzazione del servizio, è in grado di offrire al cliente qualcosa in più e più velocemente.

Quid Casa è un’esperienza nuova per chi vende casa: il sistema è innovativo, il rapporto è trasparente, la vendita è rapida.

Benvenuti nel futuro…