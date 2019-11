Cane o gatto scapestrato? Tutelati il portafoglio!

Sono morbidi, sono affettuosi, sono i compagni più leali che potrai mai avere. Eppure, cani e gatti, possono essere imprevedibili quanto scapestrati, non tanto quando sono con il padrone, ma soprattutto in presenza di estranei, di altri animali e a volte anche di bambini. Basta un odore diverso dal solito, il lancio sconsiderato di una pallina o di un bastone, una crocchetta contesa e una coda, che fino a poco prima scodinzolava, può trasformarsi in una schiena arcuata dal pelo ritto o in un canino sfoderato ringhiando.

E quando si arriva a questo punto, spesso è già troppo tardi, perché cani e gatti sono più veloci e più reattivi degli umani. Una volta che sono partiti, a noi non rimane che dividerli, “mettendoci la mano” quando va bene e aprendo il portafogli quando finisce male.

Meglio tutelarli e tutelarsi, quindi, con la più classica delle soluzioni: una copertura assicurativa che, se proprio non è in grado di prevenire, per lo meno lo è di curare le ferite e tamponare l’esborso economico che ne deriva. Perché in questi casi ci si può trovare ad affrontare diverse situazioni poco piacevoli: dal dover effettuare semplici esami o analisi, al sottoporre il proprio amico peloso a interventi chirurgici più importanti, passando per trattamenti fisioterapici e rieducativi. Nei peggiori dei casi, si dovranno affrontare spese per la ricerca di un animale scomparso o addirittura per la sua sepoltura. Senza contare poi gli eventuali danni che il nostro animale domestico potrebbe causare ad altri, costretti a loro volta a vivere le suddette esperienze.

Come scegliere, però, la copertura assicurativa adatta? Innanzitutto è bene valutare le diverse opzioni che una compagnia assicuratrice propone a riguardo. Prendiamo una compagnia come Yolo, specializzata in polizze molto specifiche legate alla vita di tutti i giorni. Per chi possiede cani e gatti prevede due soluzioni, Yolo MiFido Silver e Yolo MiFido Gold. La prima, a soli 8 € al mese, copre tutte le spese mediche dovute a infortunio o malattia del vostro animale domestico, legate o meno a interventi chirurgici, oltre che la copertura delle spese di sepoltura o di ricerca in caso di scomparsa. Con l’opzione Gold, a 13 € mensili, si aggiunge anche la responsabilità civile in caso di danni a terzi e la tutela legale. Quelle di Yolo sono polizze flessibili e convenienti, in quanto permettono un pagamento mensile contenuto e il rinnovo automatico, con la possibilità però di disdirle in ogni momento direttamente online.

In secondo luogo, assicurando un animale domestico, è importante conoscere alcune clausole che possono variare da compagnia a compagnia. Tornando a Yolo, e parlando di cani, a esempio, vengono escluse alcune razze, , dal rimborso delle spese veterinarie dovute a infortunio o animali con preesistenti difetti fisici o malattie. O ancora, possono esserci dei limiti d’età da rispettare o si deve essere in regola con vaccinazioni e dotato di microchip. Yolo propone polizze per animali di età compresa tra i 6 mesi e gli 8 anni, vaccinati e in possesso del microchip.

Animale assicurato, portafoglio salvato e preoccupazioni eliminate