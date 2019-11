Christmas world: i segreti di un Natale perfetto

Un mondo pieno di magia su due piani in cui potrai trovare tutto quello che serve per rendere il tuo Natale indimenticabile. Fatti sorprendere dalle luci, dagli addobbi unici, dall’atmosfera di gioia e dall’incredibile varietà di articoli.

Attraverso il percorso dell’esposizione è possibile scoprire i trend di quest’anno, lasciandosi stupire da allestimenti incantevoli. E ancora i mercatini di Natale con tante idee regalo: peluches, lanterne, tessili per la casa e la tavola.

Lasciatevi emozionare dalla slitta di Babbo Natale, il primo simulatore di volo 4D d’Italia per vivere un’esperienza da togliere il fiato, attraverso il visore: in giro per il mondo con Babbo Natale per portare i regali in tutto il Mondo.

Ad Agri Brianza è stato preparato il reparto di Natale più bello e ricco di sempre, un vero e proprio viaggio in un regno incantato da vivere con tutta la famiglia.

E durante il resto dell’anno? A Concorezzo vi aspettano con tutta la linea garden e pet, e tante altre sorprese tutte da scoprire, anche sul sito.