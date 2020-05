Concessionarie e sicurezza: dietro la mascherina, gli stessi sorrisi

Il periodo di lockdown è stato estremamente difficile ed ha portato notevoli sconvolgimenti, ma oggi, con l’ingresso nella fase due, si sta lentamente tornando ad una parvenza di normalità.

Molti esercizi commerciali, tra cui le concessionarie, si sono preparati ad accogliere nuovamente i propri clienti con tutte le precauzioni del caso.

È il caso di F.lli Milani, storica Concessionaria presente sul territorio di Milano da ben 51 anni, di cui 26 con il marchio Suzuki.

Il suo punto di forza è sempre stata la grande attenzione per il cliente, accolto presso lo showroom come in una grande famiglia (in effetti, la F.lli Milani è l’unica concessionaria a conduzione familiare ancora presente a Milano): ecco perché, non solo non ha abbandonato i propri clienti durante il lockdown, ma si è poi celermente premurata di approntare un ambiente idoneo ad ospitarli in maniera sicura.

Durante la quarantena, i venditori mostravano le auto con videochiamate tramite Whastapp ed era possibile acquistarle online; inoltre, per offrire un servizio in più, avevano istituito il Pick up & Delivery: per fare il tagliando, cambiare le gomme o, comunque, effettuare un intervento, si occupavano loro di ritirare la vettura a domicilio e, dopo aver eseguito l’operazione richiesta, riconsegnarla sanificata.

In preparazione alla riapertura, invece, sono stati rivisti tutti gli spazi della concessionaria, contrassegnandoli e delimitandoli per poter garantire il distanziamento sociale; sono stati collocati schermi protettivi, nonché strumenti per la rilevazione della temperatura; sono stati messi a disposizione gel e guanti protettivi per dipendenti e clienti.

Per quanto riguarda le auto, prima di essere consegnate, vengono sottoposte a sanificazione a triplo stadio, così da poter garantire massimi igiene e sicurezza.

Infine, per evitare attese e code interminabili, hanno disposto di ricevere i clienti solo previo appuntamento.

La volontà di ripartire in tutta sicurezza è ben rappresentata dalle “3 S”, parole d’ordine da rispettare, legate ad un’altra importante “S”, ovvero quella di Suzuki, storico partner: Salute, Sicurezza e Servizio.

Inoltre, il rispetto è la filosofia che guida il lavoro della Concessionaria F.lli Milani: ecco perché si adegua ai protocolli e alle disposizioni ministeriali contenute nel DPCM attualmente in vigore, seguendo 4 semplici misure di sicurezza, nel rispetto reciproco:

1 - Mantenere le distanze di sicurezza

2 - Indossare la mascherina di protezione; se sprovvisto, la fornisce la F.lli Milani

3 - Utilizzare il gel igienizzante per le mani a disposizione all’interno dello show room

4 - Accedere agli spazi della Concessionaria in buona salute, senza febbre né sintomi

Sia per i clienti abituali che per quelli nuovi, quindi, è finalmente possibile recarsi presso la Concessionaria F.lli Milani, certi di trovare (o ritrovare) la consueta accoglienza, professionale e proiettata verso l’individuo, dove il cliente ha un nome e un volto.

Questa impostazione “tradizionale” è dovuta alla storia della Concessionaria: si tratta, infatti, di un’azienda a conduzione familiare, nata nel 1969 a Milano, che oggi continua la sua attività coinvolgendo la terza generazione.

Durante questi 51 anni la Concessionaria ha cambiato 4 marchi, ma la collaborazione più lunga e stabile è stata quella con Suzuki, partner da ben 26 anni, di cui è unica rappresentante sul territorio di milanese...non per niente, “a Milano è Milani”!

Hanno dimostrato, negli anni, di sapersi adattare ai cambiamenti che il mercato imponeva, accettando con entusiasmo le nuove sfide che si presentavano.

Il fulcro centrale, però, è sempre stato il cliente, con le sue richieste e le sue necessità, cui F.lli Milani ha sempre risposto impegnandosi per offrire la consulenza più efficace, sia durante l’acquisto che nella gestione post vendita.

Queste premesse hanno assicurato una clientela storica, che sapeva (e sa) di potersi rivolgere a loro con una fiducia basata sull’esperienza e sulla conoscenza.

La famiglia Milani e il rispettivo team sono pronti ad accogliere tutti i clienti con il consueto sorriso, anche se celato dalla mascherina: puoi andare a trovarli presso la sede in via V.le Ortles, 11/13, oppure puoi visitare lo showroom sito in V.le Papiniano, 21.

Se preferisci, puoi contattarli compilando il form, mandano una mail all’indirizzo info@fllimilani.com oppure chiamando il numero 0239216239.