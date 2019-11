Contatore Ambientale: ecco la nuova frontiera della raccolta differenziata

Sono anni che si effettua la raccolta differenziata, e questa azione è ormai entrata a pieno regime nella quotidianità di ognuno; forse un po’ impegnativa da organizzare all’inizio, poi sempre più agevole, questa buona abitudine porta numerosi benefici.

Ovviamente, all’ambiente in primis, impattando meno a livello di inquinamento; non è cosa da poco, visto che il Pianeta che abitiamo è uno ed è dovere di tutti preservarne il benessere e consegnarlo alle generazioni future nel migliore stato possibile.

Degni di nota anche i vantaggi economici: si limita l’uso di materie prime nella realizzazione dei prodotti, risparmiando le risorse. Per esempio, per produrre la carta riciclata, viene utilizzata la carta da macero (evitando l’abbattimento di alberi) e vengono impiegate acqua ed energia elettrica in misura decisamente inferiore rispetto a quante ne necessiti la produzione di carta vergine.

I milanesi sembrano aver interiorizzato molto bene questo concetto, tant’è che, ogni anno, migliorano la percentuale di rifiuti riciclati. Nel 2016, erano arrivati al 54% di raccolta differenziata, guadagnando il secondo posto sul podio europeo (la città più virtuosa era Vienna), mentre nel 2018 hanno addirittura superato la percentuale del 60%.

Il “modello A2A” per Milano si basa sulla gestione integrata dell’intera catena dei rifiuti, dalla raccolta al trattamento, dal recupero di materia alla produzione di energia. Il cento per cento dei rifiuti urbani milanesi sono avviati a riciclo o a recupero, nessun rifiuto primario viene destinato alla discarica.

A2A, attraverso Amsa l’azienda preposta alla gestione dei rifiuti di Milano, negli anni ha sensibilizzato i cittadini con poster, lettere dedicate, comunicazioni agli amministratori, utili suggerimenti per una differenziata al top e i calendari aggiornati con i giorni di raccolta dei diversi materiali: sollecitazioni cui i cittadini hanno risposto positivamente.

Per comunicare al meglio i risultati degli sforzi profusi ai cittadini di Milano è stato introdotto il Contatore Ambientale, uno strumento promosso da Comune, Amat, Conai, A2A Ambiente e Amsa per misurare i vantaggi della raccolta differenziata.

Il Contatore Ambientale riesce a quantificare i benefici ambientali della raccolta differenziata e di tutte le attività di riciclo e recupero dei rifiuti; può anche valutare gli impatti ambientali attraverso l’identificazione dei consumi energetici e dei materiali, dei mezzi e delle apparecchiature usate, e conseguentemente delle emissioni rilasciate in atmosfera.

Per la prima volta, sulla base della raccolta differenziata del 2018, è stato misurato un risparmio di circa 350 mila tonnellate di CO2, 3 milioni di metri cubi di acqua, quasi 2 mila megawatt di energia elettrica.

Inoltre, dal riciclo dei rifiuti raccolti a Milano in un anno, si ottengono: 14 milioni di felpe, 114 milioni di nuove bottiglie, 3 milioni di chiavi inglesi, 419 milioni di scatole per scarpe, 224 mila panchine, 123 mila armadi e 209 mila caffettiere moka.

Fare la differenziata serve davvero!