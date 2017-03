Bonus idrico: agevolazione per le utenze disagiate

Gruppo CAP in collaborazione con i Comuni ha stanziato 2 milioni di euro da destinare alle agevolazioni tariffarie a sostegno delle utenze disagiate residenti nei Comuni della Città Metropolitana di Milano, attraverso l'erogazione di BONUS IDRICI.

Con deliberazione di Giunta comunale numero 225 del 9 novembre 2016 il Comune di Corbetta ha aderito all'iniziativa BONUS IDRICO. Tutte le informazioni e il bando.

PROROGA termini di presentazione delle richieste: 30 aprile 2017



In cosa consiste?

Il BONUS IDRICO, è un'agevolazione destinata ai cittadini a basso reddito e alle famiglie numerose o in difficoltà, e permette di ottenere uno sconto sulla bolletta dei consumi dell'acqua. Ogni Comune potrà liberamente e in autonomia assegnare il bonus in base al proprio regolamento di accesso ai contributi economici facendo riferimento all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Ogni BONUS vale 50 EUR.

Requisiti:

Essere residenti nel Comune di Corbetta e avere un ISEE non superiore a 17.520,00.

Verrà assegnato un solo Bonus di 50 EUR.

Saranno assegnati due bonus da 50 EUR alle famiglie con ISEE inferiore 5.840,00 EUR per le quali venga attestata dall'assistente sociale la grave situazione di disagio economico e sociale.

modalitaModalità di accesso:

Attraverso il Comune di riferimento, purché questo abbia aderito all'iniziativa.

Potete presentare la domanda presso il comune di Corbetta, ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico seguenti:

Lunedì dalle 08:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00

Mercoledì dalle 08:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00

Venerdì dalle 08:30 alle 12:00