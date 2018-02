Scelta e revoca del medico di base a Corbetta

Il Comune di Corbetta è la prima realtà del nostro territorio che permette ai suoi cittadini la scelta/revoca del medico di base presso gli uffici comunali, più precisamente all’Urp.



Abbiamo collaborato e stipulato con Asst - spiega il Sindaco Marco Ballarini - una convenzione e stiamo garantendo un servizio prezioso per i nostri anziani e per tutti coloro che hanno difficoltà nello spostarsi e ad utilizzare il servizio online.

Il nuovo sportello, attivo da fine Ottobre, affianca il cittadino nella procedura finalizzata alla scelta e revoca del medico di Medicina Generale e rilascia, inoltre, i codici PIN/PUK della CNS o CRS e GASS (Gestione l’Accesso Semplificato ai Servizi Socio-Sanitari).

Da un primo bilancio, diversi cittadini si sono recati allo sportello per la scelta/revoca del medico di base o per la richiesta dei codici e, in pochi minuti, senza fare “coda” hanno visto soddisfatte le loro richieste.

Il cittadino dovrà recarsi allo sportello munito di:



- fotocopia del documento d’identità in corso di validità;

- CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CRS (Carta Regionale dei Servizi);

- delega scritta e fotocopia del documento d’identità del delegante in caso di scelta per altra persona.

L’Ufficio U.R.P. (Piano terra - Palazzo Comunale Via Cattaneo 25) erogherà il servizio nei seguenti orari:

Lunedì 8.30 - 12.00 16.00 - 18.00

Mercoledì 8.30 - 12.00 16.00 - 19.00

Sabato 9.30 - 12.00