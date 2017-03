Misure a sostegno della natalità 2017 a Corbetta

Con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 15 febbraio 2017 sono state approvate le "Misure a sostegno della natalità - anno 2017". Lo annuncia il Comune di Corbetto.

In cosa consiste?

La misura consiste in un contributo del valore di 500,00 EUR per l'acquisto di beni utili alla cura del figlio presso la rete di farmacie accreditate dal Settore Servizi alla Persona.

Sarà possibile acquistare specialità medicinali totale carico del cliente (ricetta bianca, SOP, OTC), prodotti parafarmaceutici, dispositivi medici, e altri prodotti appropriati al bisogno che le misure intendono sostenere. Il paniere di beni sarà puntualmente definito e comunicato alle famiglie, nel rispetto della normativa vigente.

requisitiRequisiti:

destinatari delle misure sono le famiglie residenti a Corbetta in cui almeno un figlio sia nato tra l'1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017.

Le misure sono indirizzate a famiglie in cui almeno un genitore residente sia:

I. cittadino italiano;

II. cittadino di uno Stato dell'Unione Europea;

III. cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo (a tempo indeterminato).

A decorrere dall'anno 2017 possono accedere alla misura anche le famiglie in cui sia stato adottato un figlio di età non superiore a dodici anni; l'età è innalzata a diciassette anni nel caso di minori portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per l'accesso alla misura vale la data di trascrizione dell'adozione nei registri di stato civile del Comune di Corbetta.

Le adozioni ammesse sono quelle nazionale e internazionale. Il contributo è escluso nei casi di adozione previsti dall'art. 44, comma 1, lettere a) e b) della legge 4 maggio 1983, n. 184

modalitaModalità di accesso:

Non è necessario fare alcuna domanda per accedere alle misure previste a sostegno della natalità in questo documento.

Rimane confermata l'assenza di limiti di reddito per l'accesso alle misure.

L'elenco delle famiglie ammesse verrà automaticamente aggiornato in occasione della nascita di un figlio e la famiglia riceverà a casa, successivamente all'atto della denuncia di nascita, una comunicazione di assegnazione della misura di sostegno.

Anche in caso di adozione, la famiglia riceverà a casa, successivamente alla registrazione, una comunicazione di assegnazione della misura di sostegno.