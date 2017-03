Una mattinata dedicata alla pulizia delle aree verdi, parchi e fontanili corbettesi.

Il ritrovo è per il giorno 02 aprile 2017 alle ore 8.30 presso il cortile del palazzo comunale in via Cattaneo 25. La fine dei lavori è prevista per le ore 12.30.

Per informazioni e iscrizioni contattare l'ufficio ecologia al numero 02/97204226.