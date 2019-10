Dimmi che DNA hai e ti dirò che sportivo sei

È tutta la vita che ci dicono che bisogna fare sport e mangiare sano, ma qualcuno ci ha mai detto quale sport è il più adatto a noi? Ci siamo spesso affidati all’istinto, sentendoci più portati per il calcio piuttosto che per il nuoto, magari confondendo propensione innata con una semplice vicinanza e comodità del campo da calcio o della piscina di turno. Eppure c’è qualcosa dentro di noi che ci spinge verso uno sport o uno stile di vita preciso: si tratta del DNA. È in esso che c’è la vera essenza di noi stessi ed è quindi da questo che nasce anche la predisposizione in ambito sportivo.

Cosa vuol dire questo? Significa che, se ragioniamo all’inverso e analizziamo il DNA di un individuo, possiamo scoprire le sue attudini sportive. Il DNA ci può rivelare se siamo più portati per un allenamento aerobico che richieda fiato e resistenza nel lungo periodo o per un’attività ad alta intensità che ci permetta di liberare forza e potenza.

E per farlo, come detto, basta fare un test del DNA sicuro e non invasivo. Un semplice campione di saliva e il gioco è fatto. Avremo tutte le informazioni che ci servono, accurate e personalizzate, per stabilire quali siano la dieta ideale e il migliore allenamento per ciascuno di noi. Si chiama Test DNA MyFitnessGenes ed è stato creato da Cerba HealthCare, un gruppo internazionale specializzato in visite sportive e dedicato alla diagnostica ambulatoriale, con laboratori presenti in 16 nazioni (Italia compresa) nei 5 continenti. Più di 8.000 dipendenti, professionisti in tutte le specializzazioni mediche e 670 laboratori a specialità diverse e complementari, permettono a Cerba HealthCare di garantire una copertura completa di servizi in termini di diagnosi biologica per 32 milioni di pazienti ogni anno. Le cifre ci consegnano un’idea molto precisa della professionalità e della serietà dell’azienda, oltre che dell’impegno profuso per la salute di tutti, non solo degli sportivi che sono comunque più di 100.000 ogni anno a usufruire dei servizi di Cerba HealthCare.

“Noi ci occupiamo di salute, di diagnostica e prevenzione”. Sono le parole di Stefano Massaro, CEO di Cerba HealthCare Italia, quando spiega la filosofia del Gruppo: “L’essere umano trova il vero equilibrio quando entra in sintonia con ciò di cui si nutre, con il modo in cui utilizza il proprio corpo e con il modo in cui si relaziona agli elementi della natura, dell’ambiente e agli altri”.

È proprio questa idea di trovare un equilibrio nel vivere che ci dà la motivazione per eseguire il test e capire finalmente, una volta per tutte, qual è la strada da seguire per uno stile di vita che sia fatto su misura per ciascuno di noi e qual è lo sport in cui il nostro corpo ha più probabilità di eccellere e ottenere migliori prestazioni.

Affidarsi a Cerba HealthCare significa ottenere vantaggi pratici, non solo in ambito sportivo e nutrizionale, grazie alle tante convenzioni con società sportive e strutture sanitarie, ma permette anche di usufruire di un servizio dedicato alle esigenze aziendali in tema di sicurezza e salute con corsi ad hoc di primo soccorso, antincendio, RLS. A tutto ciò si aggiungono poi i benefici relativi alla parte più burocratica legata alle visite, con servizi in grado di velocizzare la fase di prenotazione che in questo caso può essere sia telefonica che online, così da azzerare i tempi di attesa, e di semplificare la fase di consultazione referti (tramite il Portale Digitale da cui poterli anche comodamente scaricare).

L’ultimo consiglio ce lo dà ancora una volta Stefano Massaro: “Esiste un modo di vivere grazie al quale ci si sente in equilibrio con sé stessi e con la natura e i suoi elementi. Basta abbracciarlo”.