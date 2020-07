È il momento perfetto per tuffarsi nei sapori della Sicilia

Iniziamo dalla base: perché tuffarsi nella cucina siciliana? Forse non tutti sanno che è una cucina complessa ed articolata, ed è ritenuta la più ricca di specialità e la più scenografica d'Italia. Una cultura gastronomica regionale che si è sviluppata a partire dalla contaminazione con tutte le culture che si sono stabilite in Sicilia negli ultimi due millenni, tramandata di generazione in generazione.

Alcuni dei piatti tipici sono diventati famosi in tutto il mondo, tra questi la cassata siciliana, gli iris, il cannolo siciliano, la granita e gli arancini. Inutile dire perché.

Sono sapori così ben riusciti che è impossibile trovare un paese nel mondo sprovvisto di un ristorante siciliano.

Per fortuna dei milanesi, ottimi ristoranti siciliani ci sono anche qui. E grazie ad Averna, l'autentico amaro siciliano, da oggi anche a Milano è possibile provare ad ogni fine pasto un’autentica esperienza siciliana.

Non tutti sapranno infatti che c’è una tradizione centenaria, che vede la ricetta originale dell’amaro creata nell'Abbazia di Santo Spirito a Caltanissetta dove i monaci producevano un elisir di erbe che, pur essendo "amaro", era gradevole e possedeva, nelle credenze popolari, doti toniche e terapeutiche.

Questa ricetta fu donata dai monaci a Salvatore Averna, che nel 1868 iniziò la produzione dell’amaro, reso poi celebre nel mondo dal figlio Francesco, che dedicò la sua vita alla promozione del preparato.

Da oggi la tradizione siciliana di accostare al dolce a fine pasto l’amaro Averna, degustandolo lentamente, si potrà vivere nelle nostre case per assaporare in famiglia o con gli amici più stretti il proprio "momento siciliano". Ordinando su Deliveroo su una selezione di ristoranti siciliani, si riceverà assieme al proprio menù una bottiglia di Amaro Averna da 5cl*.

Ecco la ricetta per degustarlo al meglio: in un bicchiere con due-tre cubetti di ghiaccio versare 4 cl di Amaro Averna, ricavare da un’arancia siciliana una sottile scorza e spremerla direttamente sul bicchiere per sprigionare gli oli essenziali dell’arancia, poi unirla all’amaro. Un piccolo gesto, ma fondamentale per esaltare il gusto di Averna.

I ristoranti di Milano che aderiscono all’iniziativa sono:

Hai già pensato alla cena di stasera? Cosa aspetti, corri su Deliveroo!

*Fino ad esaurimento scorte