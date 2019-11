Ecco come riscoprire l’importanza dell’handmade grazie ad arte e...formaggio!

La produzione del formaggio di qualità è un’arte antica, che ancora oggi rispetta criteri ben determinati, legati alla tradizione.

Il tipo di lavorazione, il latte impiegato, la stagionatura, il luogo di produzione, rendono ogni formaggio unico, ed Emmentaler non fa eccezione.

Nasce nella valle in cui scorre l’Emme, un fiume del Cantone di Berna (da cui prende il nome), dove si attesta la produzione del formaggio già dal XIII secolo.

Per un chilo di Emmentaler DOP ci vogliono circa 12 litri di latte fresco e non trattato, proveniente da mucche alimentate esclusivamente con erba e fieno.

Non vengono aggiunti altri ingredienti o OGM.

Le forme rotonde hanno un diametro che va da 80 a 100 cm e pesano tra 75 e 120 kg.

È evidente l’attenzione, la cura, l’amore, che vengono messi nella produzione di una forma di Emmentaler...proprio come si fa durante la creazione di un’opera d’arte!

Vista la sensibilità all’argomento, Emmentaler ha indetto un contest, partito la scorsa primavera: Swiss Original – Handmade Creative Project.

Lo scopo è quello di raccogliere, e promuovere, una selezione di opere fisiche e digitali che sono maggiormente riuscite a rivisitare, in chiave innovativa, i valori fondanti della grande tradizione artigianale del formaggio coi buchi.

Il concorso ha coinvolto 55 paesi, 450 artisti e altrettanti progetti creativi che hanno sfruttato le più disparate tecniche: scultura, pittura, ceramica, collage, stampe 3D, digital artwork, fotografie e video.

Il prossimo 12 novembre, le opere vincitrici saranno presentate durante un vernissage aperto al pubblico; la premiazione avverrà presso l'Overstudio di Milano, a partire dalle ore 19:30, e sarà seguita da un light cocktail.

I lavori sono stati giudicati da una giuria d’eccezione, composta dalla community online di Desall, innovativa piattaforma di talenti creativi, e da un panel di esperti.

Le opere d’arte sono state suddivise in categorie creative: artwork, video, fotografia e short message story.

La scelta è ricaduta su quelle creazioni che sono riuscite a comunicare originalità, storia, metodologia e, naturalmente, l’importanza dell’handmade (l’evidenza della qualità manuale di esecuzione, nel caso di opera fisica, o l’evidenza della tematica della manualità nel caso di opera digitale).

Risulta evidente quanto Emmentaler abbia a cuore l’espressione del talento in generale, artistico in questo caso: ecco perché ha deciso di offrire, ulteriormente, il proprio contributo e sostegno.

Gli autori dei progetti vincitori, infatti, riceveranno nel corso della serata del 12 novembre un premio in denaro - primi premi da 5.000 euro e menzioni da 1.000 euro - oltre alla visibilità sul catalogo e nell’esposizione insieme a tutte le opere ritenute d’interesse espressivo.

La mostra-evento è realizzata con il patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Brera e il supporto di Cumulus, associazione che si occupa a livello globale di educazione e ricerca nel campo dell'arte e del design.

La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 13 al 17 novembre, dalle ore 11.00 alle ore 21.00.