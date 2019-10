Film iconici e come goderseli: ecco le iniziative più originali

Cinema che passione!

Per i cinefili di storica memoria, ma anche per i semplici appassionati, godersi un bel film è un piacere irrinunciabile, che sia seduti nella poltrona di un cinema, avvolti da suoni perfetti e immagini accattivanti, o raccolti nell’intimità della propria casa.

Un film racchiude in sé innumerevoli volti, storie, luoghi e trasporta lo spettatore in un ambiente sempre nuovo e ricco di sfaccettature, si tratti di raccontare storie di fantasia o reali.

In un ambiente così frizzante e ricco di idee, c’era da aspettarsi che venissero inserite delle innovazioni ed ecco che se ne fa portatrice Paramount Network, il canale di intrattenimento visibile sul 27 del digitale terrestre e sul canale 27 di Tivusat.

Paramount Network, infatti, ha creato esperienze di visione originali e coinvolgenti, per far vivere il brand Paramount e i suoi film più iconici. Attraverso queste esperienze Paramount diventa un brand da vivere anche fuori dallo schermo, sempre più immersivo, organizzando attività sul territorio.

Iniziamo parlando di una pietra miliare della cinematografia, Grease. Perché non gustandoselo presso il Bovisa Drive-In (un vero e proprio drive-in in stile americano nel cuore di Milano!), accomodati in auto? Tra persone vestite a tema e balli a sorpresa non ci si poteva immergere meglio nelle stupende atmosfere anni ‘50. Questa è stata la Paramount Network Grease Experience.

E chi non avrebbe voluto, almeno una volta, sentirsi un po’ Iceman o Maverick di Top Gun?

Possibile grazie alla Paramount Network Top Gun Experience, organizzata durante il Milano Air Show, presso l’aeroporto di Linate. La cosa pazzesca è la proiezione del film, fruibile direttamente dalle piste, comodamente seduti e armati di pop corn.

L’esperienza Top Gun è poi completata dalla possibilità di vivere l’emozione del volo indossando gli speciali visori VR.

Paramount Network ha pensato anche ai più romantici, con “Visioni d’Amore”; l’evento ha visto l’allestimento lo scorso giugno presso il giardino della Triennale di 25 letti con cuscini e lenzuola brandizzati, appunto, Paramount Network. Da qui, dalla mezzanotte di sabato fino alle 9.00 di domenica, tantissimi appassionati hanno assistito alla proiezione di grandi titoli: Colazione da Tiffany, American Beauty, Sliding Doors, A piedi nudi nel parco. La maratona di si è conclusa con una colazione accompagnata da un gift speciale per tutti i partecipanti.

Ecco che, con queste iniziative, Paramount Network conferma la sua identità di brand dedicato agli “amanti delle storie”, punto di riferimento per la visione di contenuti di qualità, grazie alla sua grande varietà di generi.

I titoli offerti provengono, infatti, sia dal ricco catalogo Paramount Pictures che dalle library di altre major e di distributori indipendenti.

Come compagno del tuo relax, Paramount Network ti propone, sul canale 27, ogni settimana tantissimi film che han fatto scuola.

Prossimamente non perderti:

Martedì 15 ottobre, alle 21.10, per la serata Paramount Family, in arrivo il terzo episodio della saga ispirata ai romanzi di C. S. Lewis : Le cronache di Narnia – Il viaggio del veliero di Michael Apted , con Georgie Henley e Skandar Keynes.

per la serata in arrivo il terzo episodio della saga ispirata ai romanzi di C. S. Lewis di Michael Apted con Georgie Henley e Skandar Keynes. Domenica 20 ottobre, alle 21.10, per il ciclo Top of the week, in arrivo una superdose di azione con il film Con Air di Simon West, con John Cusack, Nicolas Cage e John Malkovich.

per il ciclo Top of the week, in arrivo una superdose di azione con il film di Simon West, con John Cusack, Nicolas Cage e John Malkovich. Martedì 29 ottobre alle ore 21.10, Transformer film d'azione fantascientifico del 2007 diretto da Michael Bay con Shia LaBeouf, Megan Fox e Jon Voight.

Buona visione!