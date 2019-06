Mangiare all’aperto? Scopri i locali da non perdere

Dopo essersi fatta attendere, l’Estate è finalmente arrivata, con il suo bagaglio di energia positiva, colori e... caldo!

Certo, è bello poter sfoggiare abiti di estivi stravaganti, passare le giornate a rinfrescarsi in piscina e prendere il sole, ma è innegabile che il caldo soffocante tolga le forze.

In queste condizioni, cucinare è proprio l’ultima cosa che venga in mente: chi ha voglia di mettersi a spadellare?

Ci si riduce a realizzare piatti minimalisti; le pietanze al forno, per quanto gustose, sono bandite (solo i più coraggiosi osano), ma sopravvivere a cibi freddi non è il massimo... sono buoni, però abbiamo una varietà culinaria talmente ricca che è un peccato non cambiare!

Allora, perché non regalarsi un pranzo (o, ancora meglio, una cena) in un bel ristorante, magari all’aperto, così da godersi ottima cucina e ambiente gradevole?

In questo senso, poco fuori Milano ci sono dei locali davvero interessanti... ecco i migliori ristoranti!

L’Antica Osteria del Ponte si trova a Cassinetta di Lugagnano, lungo il Naviglio Grande, nella bella cornice del Parco Ticino, inserita tra ville del ‘700.

Riservata, intima ed elegante, dispone di un grazioso dehors con una piccola fontana, racchiuso da un porticato in pietra con la copertura in legno e cotto.

Il menù proposto è formato da piatti semplici ed eleganti della cucina classica italiana rivisitati in chiave contemporanea, con particolare cura verso la qualità delle materie prime e la stagionalità dei prodotti.

Il Ristorante Evo si trova a Legnano e dispone di uno spazio all’aperto con 30 posti combinabili con tavoli al massimo da 4. I tavoli sono coperti da tende e in caso di pioggia è possibile il trasferimento all’interno.

La cucina offerta è la perfetta commistione tra tradizione e innovazione, semplicità e raffinatezza, dove sapori e profumi si mescolano in modo sapiente per farvi emozionare, semplicemente usando le migliori materie prime, con un occhio di riguardo anche per la cucina vegan!

Il Ristorante la Fornace è il luogo perfetto per godersi appieno la bella stagione.

Sito presso il Poli Hotel di San Vittore Olona, offre la possibilità di pranzare e cenare nel suggestivo dehors, inserito nello splendido giardino del ristorante. L’ambiente elegante e il servizio curato lo rendono perfetto per qualsiasi occasione.

I menù sono ideati dal noto chef Vincenzo Marconi, con proposte che variano di giorno in giorno in base alla sua creatività e alla disponibilità di materie prime di qualità e di stagione.

A Nerviano, all’interno di un villino indipendente, si trova il Ristorante La Guardia, che offre uno spazio ideale per un pranzo o una cena estivi.

Dispone di una terrazza di oltre 200mq rinfrescata naturalmente con nebulizzatori e di un curatissimo giardino con ampi teloni che riparano dal sole; tocco di classe, la fontana sullo sfondo.

La cucina propone piatti tradizionali rivisitati in chiave creativa, dove i prodotti di stagione sono i signori incontrastati dei menù, personalizzabili per ogni occasione e accompagnati da una superba carta dei vini.

Assolutamente da provare le sue specialità: pesce crudo e frittura di mare... indimenticabili!

Sempre a Legnano, ecco un luogo magico e accogliente: l’Osteria Al Rossini.

Nel dehors all’aperto, con 35 posti a disposizione, si viene avvolti dai profumi unici e dai sapori più autentici.

Qui è possibile godere di un’atmosfera intima e amichevole, dove la buona cucina italiana prende vita.

Per rilassarsi in un ambiente riservato ed elegante, è d’obbligo una visita al Ristorante Scià On Martin, a Buscate.

Accomodati nel piacevole contesto del porticato esterno, è possibile gustare i piatti di una cucina tradizionale ma ricca di invenzioni, nonché partecipare alle serate a tema organizzate dal ristorante stesso.

Ultimo, ma non per importanza, ecco un ristorante storico situato al centro di Legnano: La Vecchia Legnano.

Accogliente e famigliare, dispone di tre sale, di cui una all’aperto, dove è compresa una zona fumatori. Qui si possono assaporare piatti della tradizione mediterranea, preparati con materie prime attentamente selezionate.

Sono disponibili anche menù di pesce, menù per lavoratori e, dulcis in fundo... birra artigianale!

Non resta che prenotare: con un paio di click sul sito PrenotoIO si potrà assaporare una cena al fresco, per celebrare l’estate al meglio.

Gallery