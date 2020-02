A Milano Porte Aperte in concessionaria: è qui che inizia il viaggio!

I miei periodi dell'anno preferiti? Quelli in cui le Concessionarie aprono le loro porte al pubblico per mostrare i nuovi modelli usciti sul mercato. Entri in questi ambienti ampi e ariosi con solo le automobili a fare da arredamento. Auto lucide e fiammanti che profumano ancora di nuovo. Auto pronte ad accoglierti al loro interno e a farti provare emozioni.



Ti siedi a bordo e senti quella comodità che la tua auto non ti regala da un po’, osservi le nuove plance iper-tecnologiche con display touch ad alta definizione e ti ritrovi a pensare con fastidio a leve e pulsanti del veicolo a cui sei abituato, o ancora, quando gli addetti ti raccontano, con fare suadente, tutte le diavolerie che nasconde quello splendore e ti mostrano, accomodandosi accanto a te, quanto è facile gestire ogni singolo componente senza distogliere gli occhi dalla strada. E poi, alla fine, la fatidica domanda: "Vuole farci un giro?". Ah, quanto mi piacciono i test drive!

È in quel momento che inizi a viaggiare veramente, non più solo con la fantasia... e allora pensi: anno nuovo, auto nuova!



E devo ammettere che questo 2020 inizia proprio alla grande. È Honda a darmi la prima soddisfazione aprendo le sue Concessionarie in occasione del lancio, su tutto il territorio nazionale, della nuova Honda HR-V, un SUV compatto e sofisticato che, alle linee solide e muscolose, unisce un'anima dinamica e sportiva da vera coupé.

Il design esterno è caratterizzato, infatti, da linee scolpite, con profili sagomati che attraversano le fiancate per l’intera lunghezza, facendo da trait d'union tra paraurti anteriore e portellone in coda e integrandosi perfettamente con i gruppi ottici. L'aspetto elegante, arricchito dai cerchi in lega sportivi, conferisce a Honda HR-V la giusta aerodinamica tipica dei crossover, ma con ancora più agilità e dinamismo.

Se le linee esterne esaltano le prestazioni anche solo alla vista, sono le motorizzazioni celate al di sotto del cofano a regalare il vero brivido alla guida. A seconda delle proprie esigenze, è possibile scegliere fra due motori a benzina, il 1.5 i-VTEC da 130 CV e il potente 1.5 VTEC TURBO da 182 CV. Si può, però, anche optare per l'efficiente motorizzazione diesel 1.6 i-DTEC da 120 CV. Indipendentemente dalla scelta, le emozioni alla guida sono garantite, grazie ad un’erogazione di potenza fluida e progressiva, resa ancora più efficiente dal cambio automatico CVT a 7 velocità o dal cambio manuale a 6 rapporti, per un’accelerazione sempre sportiva ed appagante. Ecco perché mettere in moto il nuovo Honda HR-V regala brividi impareggiabili: una semplice pressione sul pedale e la propulsione ti spinge all'indietro, inchiodandoti al sedile.

Alle prestazioni eccellenti fanno comunque da contraltare i consumi ridotti, grazie al sistema Start&Stop e alla modalità di guida ECON: funzioni intelligenti perfette per massimizzare i consumi e garantire basse emissioni.

È proprio la tecnologia, quindi, a farla da padrona, riflettendosi sulla guidabilità. Penso al Vehicle Stability Assist, con il quale motore e freni lavorano insieme per offrire una perfetta manovrabilità e un'eccellente tenuta di strada in curva. Oppure alle funzioni di sicurezza, garantite dai sistemi del pacchetto Honda SENSING, di serie su tutta la gamma. Questi sistemi aiutano chi guida a evitare e a prevenire i pericoli della strada, con l'ausilio di due supporti all'avanguardia su tutti: la Lane Departure Warning che, tramite segnali visivi e uditivi, avvisa la deviazione dalla corsia di marcia, e la Forward Collision Warning che previene le collisioni rispetto alle vetture che precedono.

L’alta tecnologia non contraddistingue solo i sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida, ma riguarda anche l’infotainment di bordo di Honda HR-V. Il sistema Honda CONNECT propone in plancia un display centrale touchscreen da 7" con funzioni intuitive e icone simili a quelle di uno smartphone. Estremamente personalizzabile con le immagini di sfondo che si preferiscono, il display permette anche di accedere rapidamente alle app e alle funzioni preferite tramite le connessioni WiFi, USB e HDMI, dando la possibilità di ascoltare musica e vedere film durante il viaggio. Tramite Bluetooth invece, con semplici comandi vocali, si gestiscono tutte le funzionalità del proprio cellulare.

L’abitacolo è stato progettato per essere flessibile e personalizzabile, permettendo di godere sempre del massimo comfort possibile. La funzione più incredibile, in questo senso, è quella fornita dai Sedili Magici posteriori: ripiegabili in pochi secondi, sono concepiti per adattarsi a qualsiasi tua necessità, ottimizzando versatilità e capacità di carico in base ad ogni tuo viaggio. Nonostante le sue forme compatte, quindi, Honda HR-V offre uno spazio interno incredibilmente ampio, arricchito dal tetto panoramico in vetro apribile. Potrai aggiungere specifici pacchetti accessori per personalizzare totalmente questo SUV coupé e renderlo tuo in tutto e per tutto

Non resta allora che fare come me: andare in una delle tante Concessionarie Honda approfittando dell’open gate, ammirare il nuovo Honda HR-V, accomodarsi nel comodo abitacolo e attendere la fatidica domanda: "Vuole farci un giro?"

È qui che inizia il viaggio!