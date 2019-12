The Clever Lady, la migliore chirurgia italiana all’estero

The Clever Lady è uno studio di consulenza specializzato nel turismo medico estetico, un fenomeno turistico, esploso negli ultimi anni in Europa, il cui goal è realizzare interventi chirurgici estetici in paesi specializzati, con l’ausilio di strutture certificate, garantendo la massima qualità e un notevole risparmio economico.

Le cliniche scelte, in Albania, Turchia e Polonia, sono selezionate meticolosamente per garantire la massima sicurezza e il miglior comfort; i medici che realizzano gli interventi sono italiani, così che il rapporto medico-paziente sia preservato nella sua interezza.

Il CEO&Founder Andrea Ferrari, raccontando l’idea che ha dato origine a The Clever Lady, ne spiega i fattori distintivi: “C’è un aspetto fondamentale che ci contraddistingue, accompagniamo i nostri clienti dal primo momento fino al ritorno a casa, e gli siamo costantemente a fianco per ogni tipo di necessità. Questo è il cuore del nostro servizio!”.

