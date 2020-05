Vini e liquori a domicilio in giornata: a Milano grazie a un e-commerce puoi

Nell’ultimo decennio, non c’è stato ambito della nostra vita di tutti i giorni che non sia stato travolto dal potenziale della tecnologia e dai processi di digitalizzazione. Uno dei settori dove questo influsso è stato più visibile e forte è senza dubbio quello dei consumi. La spesa online, infatti, è diventata sempre più un’alternativa concreta e in molti casi preferibile a quella fisica, in negozio: da qui la proliferazione e la crescita degli e-commerce.

Le ragioni di questa tendenza sono diverse: in primis la possibilità di ricevere la merce acquistata direttamene a casa, senza correre il rischio di finire imbottigliati nel traffico delle ore di punta per recarsi in negozio, magari dovendo anche affrontare una giornata di pioggia o l’afa torrida dell’estate. Ma anche la possibilità di pianificare razionalmente la propria spesa, e il recuperare il tempo perso per andare in negozio, così da dedicarsi ad altro, sono alla base del successo degli e-commerce.

Chiaramente, la recente emergenza sanitaria relativa al Covid-19 e le misure di distanziamento sociale necessarie per evitare assembramenti – con le conseguenti code lunghissime nei negozi fisici – hanno ulteriormente accelerato la crescita degli e-commerce.

Ecco perché Bernabei – uno dei più importanti e-commerce di vini e liquori in Italia – ha aperto un nuovo magazzino a Milano, il suo secondo bacino di utenze sul territorio nazionale, che genera migliaia di accessi e acquisti sul sito ogni anno.

Da qualche giorno, quindi, per le strade del capoluogo lombardo sfrecciano i furgoni elettrici– caricati con vini, liquori, champagne, bollicine e soft drink – con il logo della storica enoteca romana, per evadere le consegne degli ordini, garantite sempre in giornata.

L’apertura di un quartier generale a Milano – già pianificata da tempo e anticipata in virtù dell’aumento considerevole della domanda durante il lockdown – ha comportato uno sforzo organizzativo e logistico non indifferente e risponde a un obiettivo aziendale ben preciso: restituire a una piazza importante per l’e-commerce, e in crescita esponenziale un servizio rapido, puntuale ed efficace.

Ma la consegna in giornata non è il solo punto di forza di Bernabei: l’e-commerce mette infatti a disposizione dei propri clienti un assortimento completo di vini provenienti da tutte le regioni d’Italia, di bollicine, di champagne, di liquori – grappe, cognac, gin, rum, tequila, whisky, amari – e birre artigianali. E infine i prezzi concorrenziali e le molte offerte e sconti dedicati all’utenza.

I primi risultati dell’avventura meneghina di Bernabei sono decisamente incoraggianti: i furgoni elettrici dell’enoteca hanno in questi giorni un bel da fare per stare dietro agli ordini!

Se vuoi provare in prima persona, puoi acquistare sul sito o scaricando l’applicazione per smartphone.

