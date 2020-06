Voglia di Shopping? Arriva a Milano la più grande Special Sale moda

Ha aperto Moscova District Market: il primo mercato metropolitano con un'area interamente dedicata alle sample sale di marchi della moda, design e cosmetica.

La prima special sale da poco inaugurata continua ancora per una settimana e comprende più di cinquanta top brand uomo donna del Made in Italy, con sconti sul cartellino che vanno dal 50% all’85% anche sui capi in season, suddivisi nelle diverse “stanze tematiche”.

A completamento dell’attenzione nei confronti di chi visita il Moscova District Market, gli ingressi vengono regolati da prenotazione di data e orario: in questo modo si garantisce una piacevole e rilassata permanenza, nel rispetto delle norme vigenti.

Anche a questo proposito, si può stare tranquilli: sul posto sono rispettate tutte le corrette disposizioni igieniche.

Dunque, non resta che “testare con mano” questo nuovo mercato metropolitano.

Prenotare la propria visita è facile e veloce: basta cliccare QUI e scegliere il giorno e l’ora più congeniali, a seconda della disponibilità.

Il Moscova Disctrict Market si trova in Via Volta 7/A.