Vuoi far fruttare i tuoi risparmi dimenticandoti dei rischi?

Al giorno d’oggi, si sa, è dura. È dura arrivare a fine mese, è dura metter da parte quattro soldi per un progetto futuro da realizzare, è dura anche solo pianificarlo, il futuro. Sembra impossibile costruirsi un piccolo gruzzolo con cui poter esaudire un sogno rimasto lì, in un cassetto, a prender polvere.

E allora, quando finalmente ti ritrovi qualche soldo in più al mese da poter gestire, non ti senti pronto, non sapendo esattamente come comportarti. Come un fulmine a ciel sereno, infatti, ti assale l’atroce dilemma: meglio metterli sotto il materasso dove nessuno li tocca o conviene azzardare un investimento e magari vedere il tesoretto crescere. Da un lato non hai le competenze per rischiare tutto in investimenti, ma dall’altro, ahimè, il tuo miglior tentativo di risparmiare, fino a oggi, è stato quel tuo maialino di ceramica riempito di monetine fin da quando avevi dodici anni. Beh, ti ricordi cosa provasti il giorno in cui non riuscivi a deciderti se usare o meno il martello, sacrificando l’amico di una vita, il custode del tuo patrimonio? Ti ricordi la delusione provata quando l’attrezzo è calato inesorabile sul povero porcellino e al suo interno hai trovato… monetine! Beh quelle ci avevi messo! Che ti aspettavi, che si moltiplicassero per partenogenesi?

Adesso sei cresciuto, ma una soluzione ancora non l’hai trovata. Risparmiare significa lasciare il denaro fermo, a prender polvere tanto quanto quel tuo sogno irrealizzato, mentre investire, vuol dire prendersi dei rischi che magari non sei disposto a far correre, almeno per ora, al tuo piccolo tesoretto. Ebbene, vuoi sapere qual è il segreto? Far fruttare i tuoi risparmi oggi, senza rischiare nulla, per investire magari un domani. Perché i tempi sono cambiati e ora c’è chi ti viene in aiuto, rendendo la tua scelta più semplice.

Se la tua prima domanda è come?, la risposta è molto semplice: con la nuova promozione Salvadanaio Remunerato Summer2, offre al privato la possibilità di creare un salvadanaio, questa volta virtuale, in cui depositare i propri risparmi.

Se la tua domanda, a questo punto, è chi?, allora la risposta è molto semplice: Tinaba.

Già, perché Tinaba è una nuova App dedicata alla gestione delle finanze di privati e aziende, che opera in partnership con Banca Profilo, offrendo servizi unici e innovativi alla portata di tutti.

Che c’è di diverso dai vari conti deposito in circolazione? Tre cose su tutte: innanzitutto, con Tinaba, avrai un ottimo 2% di interessi senza muovere un dito. Anche quando sarai spaparanzato al mare o in montagna, il tuo capitale continuerà a crescere; in secondo luogo non dovrai affrontare spese indesiderate, tanto che le voci spese di apertura e chiusura, imposta di bollo e vincoli hanno tutte davanti la magica parolina Zero; inoltre, qui non parliamo di grandi cifre da multimilionari ma, come detto, di un risparmio alla portata di tutti, perché Tinaba dà l'opportunità di aprire un salvadanaio anche con un solo euro, permettendoti quindi di mettere da parte cifre più o meno ingenti a seconda delle tue possibilità, e di farlo anche poco alla volta, senza vincoli di sorta o rate prefissate, con l’ulteriore vantaggio di poter depositare gratuitamente per i primi tre versamenti. Insomma, avrai totale libertà di gestione del tuo salvadanaio, un guadagno costante sulla cifra depositata e la possibilità di ritirare il denaro, usando il famoso martello (anche questo virtuale) come e quando lo desideri, senza neanche sentirti in colpa per il povero porcellino. A ciò si aggiunge che non ci saranno sorprese né motivi di delusione al momento del ritiro del contante, perchè saprai sempre esattamente quanto hai depositato e a quanto ammonta il tuo patrimonio di “monetine” virtuali, comprensivo del tasso d’interesse del 2%.

Insomma, Tinaba ti permette di rispondere senza esitazione al grande dilemma. La soluzione, infatti, non è né risparmiare e né investire, ma semplicemente è far fruttare il tuo denaro risparmiando. Il tutto utilizzando una App facilissima da gestire e intuitiva, che consente all’utente un’esperienza digitale, smart e tagliata sulle sue necessità specifiche.

Tinaba è la soluzione di risparmio semplice e alla portata di tutti. Una risposta efficace alle esigenze degli utenti d’oggi che desiderano avere un ampio controllo sulle proprie azioni finanziarie, una maggior trasparenza e soprattutto un servizio personalizzato.

Per attivare Salvadanaio Remunerato Summer2 hai tempo fino al 15 ottobre 2019. Bastano solo 3 click su Tinaba, Sezione risparmi - Nuovo Salvadanaio - Salvadanaio Summer2. Personalizzando il tuo risparmio, potrai cominciare subito a ingrassare il maialino. E se non hai ancora Tinaba, basta registrarsi e aprire un conto interamente gratuito senza spese di registrazione né di operatività.

Tinaba, all’eterna domanda, risponde così: un piano di risparmio è sempre un buon piano.