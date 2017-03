Milano, è morto l'imprenditore ed ex ministro Giancarlo Lombardi: lutto nel mondo politico

E' morto Giancarlo Lombardi, ex ministro dell'Istruzione del governo Dini, negli anni 1995 e 1996.

Nato a Milano nel 1937, si è laureato al Politecnico. Imprenditore, è stato anche presidente di Federtessile e dell'editrice Sole 24 Ore, oltre che vicepresidente di Confindustria con delega all'Istruzione, è stato eletto nel 1996 in parlamento con il Ppi nel 1996 e ha poi aderito alla Margherita.

La ministra Valeria Fedeli esprime "profondo cordoglio". Viene a mancare un uomo - sottolinea Fedeli - che ha fatto tanto per il mondo dell'istruzione e per il mondo del lavoro. Fu tra i primi a spingere per l'autonomia scolastica.