Sicurezza sui bus, la proposta della Regione Lombardia: "Spray urticante agli autisti"

"Ho espresso parere favorevole all'emendamento presentato in Consiglio per dotare il personale in servizio sui bus del trasporto pubblico locale di strumenti di difesa come lo spray urticante". Lo dichiara Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale.

"Ritengo infatti - ha aggiunto l'assessore - questa misura fondamentale per la tutela degli autisti e del personale degli autobus che, in particolare a Milano, sono soggetti a continue aggressioni. Sulle linee quali la numero 90 e 91 e sulle quelle notturne sostitutive delle metropolitane sono numerosi gli episodi di violenza che si sono consumati ai danni del personale. L'ultimo episodio violento a Milano al 3 dicembre a Molino Dorino".

"Questa problematica però non riguarda solo il capoluogo lombardo, ma tutto il territorio regionale. Ricordo, tra gli altri, l'episodio avvenuto recentemente a Busto Arsizio, dove un gruppo di quindicenni ha aggredito l'autista di un bus. L'obiettivo, è evidente, è quello di fornire lo spray urticante a dei lavoratori che, grazie alla delibera approvata in Giunta regionale su mia proposta, possano difendersi durante lo svolgimento del loro lavoro dalle possibili aggressioni. L'emendamento va nella direzione giusta ed ha il totale appoggio mio e della Giunta".