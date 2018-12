Mezzi pubblici e scuole, Lega chiede investimento di 100mila euro per spray urticanti e presepi

Dotare gli autisti dei mezzi pubblici di spray al peperoncino come strumento di difesa contro le aggressioni e promuovere concorsi di presepi nelle scuole. Questi i due progetti per i quali la Lega propone di stanziare 100mila euro. Le due proposte del partito in Lombardia sono contenute in un emendamento al bilancio regionale che dal 17 dicembre sarà discusso nell'aula di Palazzo Pirelli.

In particolare, il capogruppo della Lega al Pirellone, Roberto Anelli, ha stimato che con la somma stanziata di 50mila euro si potranno acquistare "circa 8 mila bombolette" di liquido urticante. Sempre a firma Lega, poi, è la proposta di stanziare altri 50 mila euro per incentivare concorsi di presepi nelle scuole lombarde.

"È un gesto che prima di tutto vuole essere simbolico - ha spiegato il primo firmatario, il consigliere regionale leghista Simone Giudici - ma soprattutto una risposta netta da parte della nostra Istituzione a tutti coloro che, strumentalmente, vogliono utilizzare la scuola come mezzo di propaganda ideologica, con lo scopo non dichiarato di spazzare via le nostre tradizioni e radici".