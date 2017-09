Anniversario dell'11 settembre: la visita alla caserma dei vigili del fuoco a Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Ricordare per non dimenticare. In occasione delle celebrazioni per il 16° anniversario del terribile atto terroristico dell'11 settembre, il Municipio 7 vuole rendere omaggio allo straordinario sacrificio di centinaia di Vigili del Fuoco americani, eroi che persero la vita per salvare migliaia di persone intrappolate nelle Torri Gemelle di New York.



Per onorare la profonda dedizione al lavoro e l'indiscutibile professionalità dei Vigili del Fuoco di Milano, domenica 10 settembre dalle 11 alle 12 la commissione Cultura del Municipio 7 organizza una visita guidata della Caserma dei Pompieri di Via Sardegna.



«La manifestazione ha una grande valenza educativa e sarà un’occasione per tutti, ma soprattutto per i più piccini, per osservare i preparativi con cui i Vigili del Fuoco rispondono alle chiamate d'intervento - così dichiara Barbara Beretta, presidente della commissione Cultura del Municipio 7 -. Inoltre, si potranno vedere da vicino i mezzi di soccorso in dotazione della Caserma».



«L'11 settembre 2001 ha cambiato per sempre le nostre vite - interviene Alessandro De Chirico, vice capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino -. Da 16 anni combattiamo nelle nostre città una guerra invisibile e non convenzionale. Dobbiamo essere grati a tutte le Forze dell'Ordine, compresi i Pompieri, che con abnegazione difendono le nostre libertà e rispondono con coraggio alle emergenze. Molto spesso con mezzi obsoleti e percependo uno stipendio troppo basso se paragonato al rischio. Sono convinto che per "ripulire" i quartieri periferici di Milano sia fondamentale assegnare alloggi popolari a questi uomini e alle loro famiglie per garantire un forte presidio di legalità. L'11 settembre - sottolinea De Chirico - sia non solo la giornata mondiale del ricordo, ma utile a ribadire l'orgoglio dell'Occidente e del nostro stile di vita».



«Il mio ringraziamento va al Comando dei Vigili del Fuoco e alla disponibilità con cui hanno accolto questa iniziativa che ho voluto fortemente. Abbiamo pensato di realizzare questo evento per esprimere gratitudine e riconoscenza all'impegno di questi Uomini valorosi che quotidianamente rischiano la vita per la collettività. Sono certa - conclude Beretta, promotrice dell'iniziativa - che in tantissimi, insieme ai colleghi del Municipio 7, vorranno unirsi a noi con la volontà di “Ricordare per non dimenticare”».