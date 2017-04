25 Aprile 2017 a Milano: tutte le manifestazioni in centro e nelle periferie

Tante le iniziative nel corso della giornata del 25 aprile per il 72esimo anniversario della Liberazione. Oltre alla manifestazione principale, alle 14 in corso Venezia, Milano vede numerosi altri appuntamenti in tutti i quartieri cittadini per celebrare la fine della lotta con cui i partigiani italiani e gli Alleati sconfissero il fascismo e il nazismo.

LA MANIFESTAZIONE PRINCIPALE

Come ogni anno, l'appuntamento principale è alle 14 in corso Venezia (angolo via Palestro) per il corteo che percorrerà le vie del centro (piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via San Paolo, piazza Liberty, corso Vittorio Emanuele II) per arrivare in piazza del Duomo, dove (alle 15.30) si terranno gli interventi istituzionali dal palco allestito accanto al monumento equestre.

Parleranno Giuseppe Sala (sindaco di Milano), Carlo Smuraglia (presidente nazionale Anpi), Carmelo Barbagallo (segretario generale Uil), Awa Kane (migrante), Giuliano Banfi (vice presidente Aned Milano) e Pietro Grasso (presidente del Senato).

DEPOSIZIONI DI CORONE

A partire dalle 9 di mattina saranno deposte le corone in memoria dei caduti sulle lapidi e davanti ai monumenti che li ricordano. Gli appuntamenti sono alle 9 in piazza Tricolore (Monumento alla guardia di finanza), alle 9.15 a Palazzo Isimbardi (Lapide per i caduti), alle 9.30 a Palazzo Marino (Lapide Medaglia d'Oro al Valor Militare alla Città di Milano), alle 10 in piazza Sant'Ambrogio (Sacrario caduti di tutte le guerre), alle 10.15 al Campo Giuriati (Martiri del Campo Giuriati) e alle 10.30 in piazzale Loreto (omaggio ai Quindici Martiri).

CASA DELLA MEMORIA

La Casa della Memoria di via Confalonieri 14 ospiterà alcune iniziative. Dalle 9 alle 13 propone una rassegna di quattro filmati storici sul ruolo delle donne nella Resistenza. Alle ore 18 l’evento performativo "Territori Resistenti", nato nel 2014 per volontà di Teatro Officina, Teatro della Cooperativa e Atir/Teatro Ringhiera, a cui si sono aggiunti nel 2016 il Teatro Edi-Barrio’s/Amici di Edoardo e nel 2017 la Cooperativa Estia, che opera teatralmente dentro il carcere di Bollate.

MUNICIPI E PERIFERIE

Tante anche le iniziative promosse e patrocinate dai Municipi in periferia. L'anticipo, il 24 sera, con alcune cerimonie in periferia. Nel quartiere di Rogoredo (Municipio 4), si terrrà un corteo-fiaccolata accompagnato dalla Banda di San Giuliano, a partire dalle 20.30, con la deposizione di corone di fiori in omaggio ai caduti. Fiaccolata anche a Figino (Municipio 7), sempre alle 20.30 con banda musicale e deposizione di corone. A Quarto Cagnino (Municipio 7) posa delle corone alle ore 20, a seguire concerto di Lorenzo Monguzzi (ex Mercanti di Liquore) allo Spazio Teatro 89 di via Fratelli Zoia 89.

Nel Municipio 5 sono previste le pose di corone sulle lapidi del quartiere Vigentino (ore 9), Stadera (ore 9.30) e presso il Cam di via Palmieri 20 dove è ospitato il Sacrario dei caduti. Nel Municipio 6 appuntamento alle 10 in via Segneri (angolo piazza Tirana) per una cerimonia celebrativa con interventi istituzionali, poi alle 10.30 in piazza Miani la manifestazione "Resistenza, Liberazione, Costituzione" e a seguire lo spettacolo di Burattini Resistenti Antifascisti "Una storia d’Imelda" di Fema Teatro (in caso di maltempo nel Salone delle feste in Magolfa di via Modica 8).

Nel Municipio 7 deposizioni di corone alle 9.30 a Baggio in piazza Stovani, alle 10 a Porta Magenta presso la cooperativa Mam di via Trieste, alle 10.30 a San Siro in viale Mar Jonio e alle 11 presso il Cimitero di guerra del Commonwealth nel Parco di Trenno. Il Municipio 8 patrocina l’iniziativa antifascista delle 10.30 al Campo della Gloria del Cimitero Maggiore. Infine, a Linate, alle ore 10.45, l’Associazione NoiSea con la partecipazione di lavoratrici e lavoratori ha organizzato una cerimonia per commemorare i caduti della 1a Gap, presso la lapide al Cral.