25 Aprile, l'iniziativa "Milano è Memoria" presentata dal Comune. Tutti gli eventi

Ricco calendario per celebrare il 25 Aprile a Milano. Le iniziative sono state presentate a Palazzo Marino (qui tutti gli eventi): intervenuti alcuni studenti (3° A della scuola media Santo Spirito e 5° A del Liceo Vittorini, oltre ad alcuni studenti del Galdus) e gli allievi dela Civica Scuola di Cinema.

Nel 2017 ricorre il 72esimo anniversario della Liberazione. L'iniziativa è stata chiamata "Milano è memoria", con l'obiettivo di raccogliere e mettere a disposizione dei cittadini tutto il palinsesto di incontri ed eventi organizzati da associazioni, Municipi, musei e altre realtà. Vengono ricordate quattro date simbolo: il 27 gennaio (Giorno della Memoria), il 25 aprile (Festa della Liberazione), il 9 maggio (Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo) e il 12 dicembre (Anniversario della strage di Piazza Fontana). Sono in tutto quaranta le manifestazioni previste per la Liberazione, tra cortei, fiaccolate, corone d'alloro, convegni, mostre e rassegne.

Si inizia giovedì 20 aprile con la rassegna "Giovanni Pesce. Una vita senza tregua", dalle 21 al Piccolo Teatro Grassi di via Rovello: una serata dedicata alla figura del capo partigiano scomparso dieci anni fa. Partecipano tra gli altri Tiziana Pesce (la figlia) e Roberto Cenati (presidente provinciale di Anpi. Sempre il 20 aprile, ma alle 17.30, la lectio magistralis "La Resistenza. Una storia europea" di Olivier Wieviorka, nell'aula 211 della Statale (via Festa del Perdono), a cura del Dipartimento di studi storici.

Momento centrale delle celebrazioni sarà il corteo del pomeriggio del 25 Aprile: appuntamento alle 14 in corso Venezia (angolo via Palestro) per raggiungere piazza del Duomo dove, alle 15.30, si terranno i discorsi di Carlo Smuraglia (presidente nazionale Anpi), Giusppe Sala (sindaco di Milano), Pietro Grasso (presidente del Senato) e

Sabato 29 aprile, alle 14 all'Arena Civica, si terrà il torneo "Calcio e Resistenza". Alle 19 e alle 21 l'incontro "Minuti di silenzio. Pedate di Memoria" e l'audiostory "Olimpicamente. Resistenze".