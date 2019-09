Pendolari, abbonamenti (solo treno) per Milano più cari del 30% da ottobre: Pd lancia una moratoria

Ottobre sarà il mese della stangata per i pendolari che utilizzano solo il treno per raggiungere Milano. E si tratta di aumenti importanti che in alcuni casi toccheranno anche il 30%. Ottobre, infatti, sarà il mese in cui Trenord cancellerà il biglietto TrenoMilano e adotterà la nuovo sistema tariffario integrato, valido a prescindere dal mezzo e dall'azienda che lo gestisce.

E il partito democratico chiede un passo indietro alla Regione. "La Regione ha deciso di fare cassa a spese dei pendolari senza che ci sia stato alcun miglioramento reale del servizio ferroviario – dichiarano i consiglieri regionali del Pd Gigi Ponti e Pietro Bussolati -. Molti cittadini che per lavoro utilizzano solo il treno, e che non hanno quindi bisogno del biglietto integrato, ci stanno contattando per lamentare aumenti che in alcuni casi arrivano al 30%".

"Non c’è alcuna ragione — proseguono i consiglieri Dem — per modificare le tariffe in modo così impattante per i pendolari, occorre una moratoria che chiederemo anche con un’iniziativa in commissione, con una risoluzione che impegni la giunta regionale ad ascoltare le ragioni di chi tutti i giorni prende il treno per studio e per lavoro e che non merita di essere trattato in questo modo".