Seimila migranti a Milano, tutti accolti. E sono partiti i collocamenti all'estero

Sono oltre seimila i migranti accolti nella città di Milano: un "record". Lo rende noto il Comune, che però sottolinea come «la città risponda bene grazie al proprio sistema di accoglienza ormai consolidato». Va avanti, in particolare, l'attuazione del ricollocamento (a partire da novembre 2015) dei richiedenti asilo di Italia e Grecia verso altri Stati dell'Unione Europea che hanno offerto quote di accoglienza.

Nel 2016 sono stati 50 i richiedenti asilo che hanno lasciato Milano per altri Stati dell'Ue; mentre da gennaio a giugno 2017 sono stati 290, e 172 i trasferimenti in corso. Tutti costoro hanno potuto raggiungere (legalmente e senza cadere in mano ai trafficanti) Paesi come la Germania (oltre la metà), Svezia, Norvegia e Finlandia (circa il 30%), Olanda (12%) e Lussemburgo, Belgio, Cipro, Svizzera, Spagna e Francia.

«È indispensabile - ha affermato Pierfrancesco Majorino, assessore alle politiche sociali, in commissione a Palazzo Marino - che il protocollo firmato dai comuni della Città Metropolitana sia attuato in tempi brevi. A Milano ospitiamo una quota di migranti ben superiore al numero a noi assegnato. È veramente giunto il momento che ognuno faccia la propria parte».

Sono 125.500 i migranti (di cui 25.273 minori) accolti e transitati a Milano dal 18 ottobre 2013 al 30 luglio 2017. Fino al 2016, i transitanti rappresentavano la quasi totalità (98%). La quota dei richiedenti asilo si attesta intorno al 99% fino ad aprile 2017.

Accoglienza migranti a Milano: quanti sono

Dei 6.011 migranti accolti a Milano, 2.651 sono collocati in strutture convenzionate con la Prefettura; 943 in strutture convenzionate con il Comune. 422 sono i migranti accolti con il sistema "Sprar adulti", 690 i minori non accompagnati (609 in comunità educative, 30 in affido familiare, 51 in strutture comunali).

1.051 sono i migranti accolti in strutture per senza dimora gratuite per la città o convenzionate con il Comune, 254 quelli accolti in strutture specifiche come via Aldini, via Mambretti, via Sammartini, Casa della Carità, Caritas, Memoriale della Shoah e altre.

«A Milano, con la prima accoglienza e il sistema Sprar, che potenzieremo fino a mille posti letto nei prossimi mesi, stia funzionando anche il programma di ricollocamento, la vera risposta all’istanza umanitaria di centinaia di persone e un importante strumento di contrasto alla tratta di migranti presente anche a Milano, come provato dalle numerose operazioni di polizia», ha concluso Majorino.