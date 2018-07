Amianto a Rogoredo, municipio 4 chiede abbattimento ex cabina Snam

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

“Da giorni nel quartiere Rogoredo si è diffusa la preoccupazione circa la presenza di amianto nella copertura di un’ex cabina dismessa della Snam in via Pizzolpasso angolo Monte Popera. Come Municipio 4 avevamo già fatto fare una perizia su questo manufatto, che è di proprietà comunale dal 1998. A febbraio di quest’anno, abbiamo acquisito una relazione tecnica dell’ufficio coordinamento amianto del Comune di Milano, dalla quale risulta che i danni alla copertura in eternit sono inferiori al 10%, con un indice di degrado non in grado di causare liberazione di fibre di amianto tale per cui l’indicazione di rimozione è indicata in 12 mesi”. Lo fa sapere il Presidente del Municipio 4 di Milano, Paolo Guido Bassi, che questa mattina è tornato a fare un sopralluogo sull’area insieme ai suoi vice-presidenti delle commissioni Sicurezza e Politiche Sociali, Emanuela Bossi e Alessandro Verri. “Oggi – prosegue l’esponente della Lega di Matteo Salvini – alla presenza dei tecnici dell’Area Tecnica Demanio e Beni comunali diversi, abbiamo chiesto che l’abbattimento del manufatto e la rimozione dell’eternit venga inserita nel primo appalto utile. Richiesta che formalizzerò a breve anche attraverso una delibera di giunta. A quanto ci è stato detto – informa Bassi – i lavori potrebbero avvenire entro al massimo il 2019, ma mi sono premurato di chiedere che qual ora i tempi dovessero in qualche modo dilatarsi, si intervenga con una messa in sicurezza temporanea”. “Non è stato facile – conclude il Presidente Bassi – ricostruire questa intricata vicenda, vista anche la presenza di soggetti diversi (Comune, Snam) su un manufatto abbandonato e inutilizzato da tempo. Crediamo di aver fatto un buon lavoro a tutela di chi vive nel quartiere e confidiamo che nei prossimi mesi si possa finalmente colmare uno dei tanti ‘buchi’ della città lasciati aperti e senza una soluzione definita”.

