Saluti romani al Cimitero Maggiore, la procura chiede l'archiviazione

Archiviare le posizioni di dieci militanti di estrema destra che, il 29 aprile, insieme a circa un migliaio di "camerati" fecero il saluto romano al Campo X del Cimitero Maggiore di Milano, schierati presso le tombe dei caduti della Repubblica sociale italiana. Lo chiede il pm Piero Basilone, in accordo con il responsabile del pool antiterrorismo e antieversione Alberto Nobili.

I dieci imputati (tra cui il leader di CasaPound Gianluca Iannone) sono indagati per manifestazione fascista e manifestazione non autorizzata. Secondo Basilone, nel gesto del saluto romano non si può ravvisare, in quella occasione, l'intenzione di raccogliere adesioni finalizzate alla ricostituzione del partito fascista, che è il presupposto per evincere un reato.

L'intento, in altri termini, era puramente commemorativo. Questa è, in effetti, la discriminante che si trova spesso in giurisprudenza, dove a volte il saluto romano è punito e a volte no. Ed anche sulla manifestazione non autorizzata il pm non ritiene che i dieci vadano processati, giacché non v'è prova che il "blitz" sia stato pianificato o da qualcuno coordinato.

Saluto romano il 29 aprile al Maggiore: 70 identificati

Settanta erano stati gli identificati - attraverso le foto diffuse dagli stessi movimenti organizzatori, CasaPound e Lealtà Azione - tra i circa mille partecipanti alla manifestazione al Campo X del Cimitero Maggiore.

Di solito la commemorazione - con annesse polemiche - viene organizzata il 25 aprile, giorno in cui si festeggia la Liberazione dal fascismo e dal nazismo. Ma il sindaco di Milano Giuseppe Sala aveva vietato qualsiasi manifestazione di estrema destra al Maggiore e quindi i militanti "nostalgici" hanno preferito rimandare di quattro giorni, senza preavvisare, la commemorazione.

Immediatamente dopo, la Digos si è messa al lavoro utilizzando le fotografie diffuse sui social network da CasaPound e Lealtà Azione per identificare il maggior numero possibile di partecipanti e spedire un dossier al procuratore Alberto Nobili.