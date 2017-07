Assestamento di bilancio. M5s Lombardia: "Regione Lombardia a corto di idee, ecco le nostre proposte"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Mense gratis, fondi per il diritto allo studio universitario, efficientamento dell'uso delle risorse idriche, cohousing intergenerazionale, controlli sugli inquinanti nell'aria e dei terreni agricoli, promozione dell'uso di asfalti green, riqualificazione energetica degli edifici; questi sono solo alcune delle numerose proposte del M5S Lombardia per la discussione dell'Assestamento di Bilancio della regione al via domani. Andrea Fiasconaro, capogruppo del M5S Lombardia, dichiara: "Sull'assestamento ci muoveremo in due direzioni. Da una parte denunceremo gli sprechi di risorse e le promesse elettorali di Maroni che alla prova dell'ultimo assestamento della legislatura non produce un'idea nuova, innovativa o utile per la crescita della Lombardia. Dall'altra portiamo in aula proposte originali in diversi settori della vita pubblica e che rispondono ai problemi concreti dei territori. I temi caldi sono ovviamente imprese, lavoro, trasporti, edilizia popolare e trasparenza. In questo senso il bilancio poteva essere l'occasione per cambiare rotta con agevolazioni sulle tasse per le start up, il rifinanziamento di bandi per l'edilizia scolastica e le borse di studio degli universitari, soluzioni innovative per l'ambiente, investimenti veri sul trasporto pubblico, l'eliminazione delle barriere architettoniche, fondi per le bonifiche, l'acquisto di strumentazione per le strutture sanitarie e così via. Abbiamo anche raccolto dal web le richieste urgenti dei cittadini per i territori. Ne è emersa la fotografia di una Lombardia abbandonata a se stessa, con edifici scolastici fatiscenti, strade che attendono manutenzione da anni e zero investimenti per la montagna. Porteremo in aula anche questi gravi problemi che purtroppo in questo bilancio a corto di idee di Maroni non esistono".