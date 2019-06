Sanità, Gallera: "Senza nuove assunzioni, il sistema sanitario pubblico rischia il collasso"

"Senza nuove assunzioni, il sistema sanitario pubblico rischia il collasso, a scapito dei cittadini e degli operatori". Lo afferma l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera in relazione alle ultime vicende che stanno interessando la sanità nelle Regioni.

"A fronte di un lavoro importante - aggiunge Gallera - che le Regioni stanno conducendo, da Roma arrivano notizie allarmanti che stravolgono quanto emerso in precedenza: sembra infatti, dall'ultima interpretazione delle norme contenute nel cosiddetto 'Decreto Calabria', che l'aumento del tetto di spesa per l'arruolamento del personale negli ospedali, pari al 5 per cento sull'incremento del fondo sanitario, possa scattare solo dal 2020. Se fosse confermata questa impostazione, il sistema sanitario regionale subirebbe un contraccolpo non indifferente".

Gallera: "I Pronto Soccorso si svuotano"

"Senza medici, infermieri e operatori in numero sufficiente - ha proseguito Gallera - i reparti ed i Pronto Soccorso si svuotano, i turni non si coprono, le liste d'attesa si allungano. E' inutile predisporre piani nazionali sulle liste d'attesa, come ostenta il ministro della Salute Grillo, se poi si interrompe il flusso d'ossigeno per l'arruolamento di coloro che possono effettivamente ridurle: medici, infermieri, tecnici, operatori".

Sanità, la situazione lombarda

"La Lombardia, per il 2019, può contare su un aumento del Fondo socio sanitario pari a circa 240 milioni di euro. Ma se la casella dell'incremento di spesa per il personale registra uno 'zero', riusciremo a malapena a garantire il turn over. Con evidenti e spiacevoli disagi per i cittadini/pazienti, spesso costretti a code e attese, tensioni e riardi, perché i medici e gli infermieri in servizio stanno compiendo i salti mortali per garantire comunque servizi di qualità".

"La Lombardia conferma per il 17esimo anno consecutivo il pareggio di Bilancio in sanità - ha concluso Gallera - e i conti in perfetto equilibrio. Nonostante questo, ci troviamo, insieme a molte altre Regioni, ad elemosinare non risorse aggiuntive, ma un accenno di flessibilità su quelle esistenti".