Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"ATENEO PER LA CITTÀ": CICLO DI LEZIONI GRATUITE MICHELE ANGELO VERNA IN CATTEDRA ALLA IULM Da venerdì 10 marzo il ciclo di lezioni gratuite a cura del Direttore Generale di Assolombarda, con la partecipazione di professionisti di aziende come Sky Italia, Vodafone, Wind, Coca Cola, Prada Milano 8 marzo 2017 - Pensiero strategico, capacità di analisi dei fenomeni sociali, padronanza delle teorie e delle tecniche di comunicazione sono al centro del corso Comunicazione e creatività tenuto dal Direttore Generale di Assolombarda, Michele Angelo Verna, nell'ambito di "Ateneo per la città" promosso dall'Università IULM di Milano e aperto al pubblico da venerdì 10 marzo 2017 fino a venerdì 12 maggio 2017. Le 8 lezioni del corso, parte integrante della Laurea magistrale in Marketing, consumi e comunicazione della IULM, sono a libero accesso e si inseriscono nel ricco calendario di "Ateneo per la città", progetto di condivisione, cultura e incontro sui più importanti temi della comunicazione, nato dalla collaborazione tra pubblico e privato, con il patrocinio del Municipio 6 - Comune di Milano. Con testimonianze di professionisti di Coca Cola, Prada, Wind, Sky Italia, Pacha Group, Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, Vodafone e Robilant, il corso in Comunicazione e creatività di Michele Angelo Verna offre competenze comunicative e manageriali avanzate nell'ambito della comunicazione istituzionale, in Retail & Trade Marketing, Brand Communication e Marketing. Nel corso delle lezioni vengono analizzate alcune emblematiche case history aziendali affrontate dalle principali aziende, nazionali e internazionali, per capire come la comunicazione si evolve in uno scenario mediatico sempre più complesso come quello contemporaneo, affinando pensiero strategico, capacità di analisi dei fenomeni sociali e padronanza delle teorie e delle tecniche comunicative. Il corso, che conclude il primo ciclo delle lezioni frontali gratuite di "Ateneo per la città", prevede 8 lezioni della durata di 3 ore ciascuna, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, e si tiene in Sala dei 146, IULM OPEN SPACE, via Carlo Bo 7, a eccezione della lezione del 31 marzo che si terrà in Aula Seminari, via Carlo Bo 1. "Viviamo nell'era della comunicazione e soprattutto viviamo di comunicazione - spiega il Rettore della IULM Mario Negri -. Diventa quindi fondamentale non solo saper comunicare, ma anche acquisire gli strumenti adeguati per orientarsi in un mondo dinamico, dove la proposta dei media, sia tradizionali che digitali, è sempre più pervasiva e coinvolgente. Con quest'iniziativa vogliamo aprirci al territorio per rendere accessibile ai cittadini il patrimonio di sapere che la IULM custodisce e per cui è diventata, in questo campo, un punto di riferimento a livello nazionale." L'ampio programma degli incontri è disponibile online: www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/news-e-eventi/notizie/ateno-per-la-citta INFO UTILI: Comunicazione e creatività Ogni lezione ha durata di 3 ore, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, e si tiene in Sala dei 146, IULM OPEN SPACE, via Carlo Bo 7, a eccezione della lezione del 31 marzo che si terrà in Aula Seminari, via Carlo Bo 1. Calendario interventi: 1) 10 marzo 2017 (ore 9.00-12.00) "Comunicazione e creatività nel Trade marketing: il caso Coca-Cola HBC" (Alessia Brauné - Trade Marketing Manager Coca - Cola HBC) 2) 17 marzo 2016 (ore 9.00-12.00) "Creatività imprenditoriale nell'industria della moda: Il caso Prada" (Carlo Mazzi - Chairman and Executive Director di Prada) 3) 31 marzo 2017 (ore 9.00-12.00) "La strategia retail nel settore delle telecomunicazioni: il caso Wind 3" (Maximo Ibarra - Amministratore Delegato di Wind 3) 4) 11 aprile 2017 (ore 9.00-12.00) "Strategia di Marketing e Pillars di Sky Italia" (Pietro Maranzana - Chief Commercial Officer - di Sky Italia) 5) 19 aprile 2017 (ore 9.00-12.00) "Marketing, Comunicazione e Creatività in ambito internazionale: il caso Pacha Group" (Marco Frisina - Director of Marketing, Communications and Business Development di Pacha Group) 6) 28 aprile 2017 (ore 9.00-12.00) "Marketing e Digital Communication: il caso Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza" (Fabio Colombo - Responsabile Area Marketing, Sviluppo Associativo e Coordinamento Servizi alle Imprese - Rodolfo Lombardi - Focal Point Unità Digital Engagement, Assolombarda) 7) 10 maggio 2017 (ore 9.00-12.00) "Smart Working: un caso di comunicazione istituzionale - Vodafone Italia" (Viola Vitali, Responsabile Ufficio Stampa - Alessandra Teruggi, Responsabile Comunicazione interna di Vodafone Italia) 8) 12 maggio 2017 (ore 9.00-12.00) "Imprenditorialità nella comunicazione: il caso Di Robilant" (Maurizio Di Robilant - Presidente Di Robilant Associati)