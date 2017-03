Atm, 5 Stelle (e centrodestra) contro la gara del trasporto: «I privati pensano solo al profitto»

La strada sembra segnata: rottura tra Bruno Rota (presidente di Atm) e Giuseppe Sala (sindaco di Milano), un nuovo consiglio d'amministrazione di Atm appena nominato, via libera all'ingresso di Ferrovie dello Stato nella proprietà di M5 (acquistando le quote di Astaldi, con Atm che ha rinunciato alla prelazione), effettuazione della gara per il trasporto pubblico locale dell'area di Milano e della Città Metropolitana. Tutti passaggi collegati tra loro, tanto che Rota ha esplicitamente motivato la sua contrarietà all'ingresso di Fs in M5 proprio paventando che Fs diventi il principale concorrente di Atm stessa nella futura gara pubblica.

E' il Movimento 5 Stelle a indicare una via d'uscita: l'affidamento "in house" del trasporto pubblico locale ancora ad Atm, senza gara. Cosa possibile, perché Atm è interamente partecipata dal Comune di Milano (il soggetto che indice la gara del trasporto pubblico), ma anche perché la parte più rilevante dell'attività di Atm è proprio la gestione del Tpl milanese: sì, è vero, gestisce anche il metrò di Copenaghen, e proprio grazie ad una gara pubblica, ma son briciole rispetto a metrò, bus e tram meneghini.

I consiglieri comunali pentastellati hanno presentato una mozione urgente con la quale si chiede al sindaco di Milano di sfruttare la possibilità dell'affidamento "in house", non indicendo una gara pubblica e rinnovando invece il contratto con Atm. «La finalità dell'affidamento "in house" è quella di tutelare le aziende pubbliche e quindi la qualità del servizio negli interessi dei cittadini», ha dichiarato Patrizia Bedori, capogruppo dei 5 Stelle: «Salviamo Atm dall'ingresso di soggetti privati che, naturalmente, avranno come obiettivo il profitto e non la qualità del servizio offerto né il benessere della società».

L'idea di non fare la gara piace anche - ça va sans dire - ai dipendenti di Atm, che proprio per questo sciopereranno il 5 aprile. E la mozione, comprensibilmente visto il contenuto delle affermazioni della Bedori secondo cui tutelare le aziende pubbliche significa tutelare la qualità del servizio e invece i soggetti privati non hanno come obiettivo qualità e benessere, è stata sottoscritta da Basilio Rizzo, consigliere della lista di estrema sinistra Milano in Comune; sempre comprensibilmente non è stata sottoscritta da Manfredi Palmeri, consigliere di orientamento liberale della lista civica di Stefano Parisi. Meno comprensibilmente è stata invece sottoscritta dal resto del centrodestra, cioè Forza Italia e Lega Nord.