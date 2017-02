Azione identitaria shock: "Le palme in piazza duomo sono da bruciare"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"Noi bruceremmo le palme ed i banani. Non siamo piromani e non sacrificheremo, nemmeno per una giusta causa, neanche una pianta. Ma andrebbe dato fuoco ai banani piantati in piazza del Duomo a Milano. Il disegno ideologico, sottile e perfido, che nutre questa iniziativa (non a caso voluta da Starbucks, la multinazionale del meticciato culturale) è il medesimo utilizzato per ogni ambito culturale e comunicativo. Secondo i moderni distruttori, non solo non ci dovrà essere più un uomo espressione della sua terra e della sua tradizione, ma dovranno sparire anche i simboli di un luogo, ed ogni rappresentazione dovrà manifestare la fine della specificità, della appartenenza, della particolarità di un popolo, di una nazione e dei suoi simboli, finanche quelli del mondo naturale. Le palme ed i banani in piazza del Duomo sono un suggerimento sottile e maligno: "non esistono più il vostro mondo, la vostra tradizione e nemmeno le vostre piante ed i vostri alberi". Secondo il disegno mondialista, dovrà esistere l'uomo unico, il colore unico, il "paesaggio unico". Non è da escludere che, a lavori terminati, saremo noi gli autori di questa tipo protesta emblematica in avversione a quanto si vuole imporre. Noi gli dimostreremo che non è così, che la strada è ancora lunga, che ci troveranno a tendergli imboscate in ogni momento, fino al giorno della Grande Rivolta. Unisciti a noi. AZIONE IDENTITARIA".