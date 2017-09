Arresti a Barcellona: la Lega vuole esporre la bandiera della Catalogna

L'alta tensione a Barcellona ha un'eco nella politica lombarda: Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega Nord in Regione, ha chiesto ufficialmente al presidente del consiglio regionale Raffaele Cattaneo di far sventolare la bandiera della Catalogna al Pirellone in segno di solidarietà «del parlamento lombardo», letterale, «verso quello catalano».

Il 20 settembre a Barcellona la Guardia Civil spagnola ha arrestato quattordici persone legate al governo della Comunità Autonoma della Catalogna. L'obiettivo del governo spagnolo è quello di dare seguito ad una sentenza dei giudici costituzionali del Paese iberico, che hanno definito illegale il referendum sull'autonomia della Catalogna calendarizzato per il primo di ottobre, con cui verrà chiesto ai cittadini: «Volete che la Catalogna sia uno Stato indipendente in forma di repubblica?».

Nella seconda città spagnola si sono susseguite proteste dopo gli arresti. Migliaia di manifestanti hanno presidiato, nella notte tra mercoledì e giovedì, l'ingresso del dipartimento di Economia del governo catalano (il cui responsabile è tra gli arrestati), "bloccando" di fatto gli agenti della Guardia Civil che stavano effettuando una perquisizione all'interno. Giovedì 21 un'altra manifestazione, questa volta davanti a palazzo di giustizia.

Quando la polizia irruppe nella sede della Lega

Romeo, nella sua richiesta, parla di «vicinanza alla Catalogna e ai suoi rappresentanti politici e istituzionali» da parte di chi «crede nell'Europa dei popoli e nel diritto all'autodeterminazione». L'esponente del Carroccio ricorda anche, in parallelo, quanto accaduto nel 1996 nella sede leghista di via Bellerio, a Milano, con l'irruzione della polizia e l'allora deputato, oggi presidente della Lombardia, Roberto Maroni ferito negli scontri che si sono susseguiti.

«Ancora una volta la Lega tenta di strumentalizzare una vicenda complessa che nulla c'entra con la Lombardia», è la reazione di Chiara Cremonesi (capogruppo di Insieme x la Lombardia), contraria alla richiesta: «Il partito di Salvini e Maroni oscilla, a seconda delle convenienze, tra i due opposti del nazionalismo alla Le Pen e dell'indipendentismo catalano, che comunque, per storia e contesto, niente ha da spartire con le battaglie padane».

«Non possiamo accettare - conclude Cremonesi - che il Pirellone venga prestato all'ennesimo gesto a uso e consumo della propaganda leghista».