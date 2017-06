A Milano un workshop gratuito in Europrogettazione organizzato dal gruppo EFDD, rappresentato dagli eurodeputati M5S Valli ed Evi

Il gruppo "Europe of Freedomand Directory Democracy" (EFDD), rappresentato dagli eurodeputati del MoVimento 5 Stelle, Marco Valli ed Eleonora Evi, porta a Milano un’importante iniziativa per tutti i giovani che abbiano il desiderio di avvicinarsi e capire meglio il funzionamento del bilancio, della programmazione e dei bandi UE. Si tratta di un workshop gratuito, in programma nel capoluogo lombardo dal 7 al 9 luglio, finalizzato al conferimento di competenze di base al fine di promuovere la figura di “Europrogettista” (qui tutte le informazioni). Nello specifico il corso si propone di offrire un percorso formativo che fornisca le nozioni fondamentali per orientarsi nell’ambito della programmazione e progettazione Comunitaria 2014 – 2020.

Il corso di formazione gratuito è rivolto a un numero massimo di 25 partecipanti residenti in Lombardia. La durata complessiva del corso è distribuita su tre giornate formative da venerdì 7 a domenica 9 luglio 2017. Le lezioni si svolgeranno a Milano in via Montegani 23, dalle 9h00 alle 13h00 e dalle 14h00 alle 18h00 il venerdì e il sabato, e dalle 9h00 alle 14h00 la domenica. Requisiti preferenziali per l’ammissione saranno: livello minimo di conoscenza della lingua inglese pari a B2 (scritto e parlato), certificato attraverso titoli, esperienze di lavoro/studio all’estero, diplomi o lauree di lingua inglese; possesso di un titolo di studio minimo di diploma di scuola secondaria superiore o equivalente; data di nascita posteriore al 01/01/1982 e non essere occupato alla data della presentazione della domanda. Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il termine improrogabile delle ore 24 del 25 giugno 2017 al seguente indirizzo di posta elettronica: workshopefdd.milano@gmail.com, al quale spedire il modello presente nel bando compilato, il proprio CV e una copia di un documento d’identità valido in formato jpeg. Saranno escluse domande pervenute oltre il termine ultimo di scadenza e/o presentate in maniera incompleta. Tutte le comunicazioni concernenti l’ammissione e la partecipazione al corso saranno effettuate via email e/o sul sito.

La valutazione dei requisiti di ammissione sarà eseguita sulla base dei documenti inviati con la domanda di partecipazione. Alla fine del corso di formazione i partecipanti riceveranno un attestato per la frequentazione del corso. Solamente la partecipazione al 100% delle attività previste dal corso di formazione darà diritto al ricevimento dell’attestato di frequenza. “Siamo contenti di portare anche a Milano questo corso gratuito che fornisce competenze di base in ambito di europrogettazione. Il nostro obiettivo è quello di aiutare i giovani a comprendere i finanziamenti europei stimolando in loro idee innovative e possibilità di sviluppo professionale, dando priorità a chi si trova in una situazione difficile di disoccupazione”, spiega l'eurodeputato M5S Marco Valli.

“Grazie a questo corso abbiamo la possibilità di avvicinare le persone al nostro lavoro all’interno del Parlamento europeo, spesso considerato molto lontano rispetto alle attività del territorio. Non è così, anzi: ci auguriamo che da questi corsi possano formarsi persone competenti, capaci finalmente di cogliere al meglio le opportunità dei fondi europei, oggi troppo spesso dimenticati”, aggiunge l'eurodeputata M5S, Eleonora Evi.