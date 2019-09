Lega, Belsito condannato anche in Appello: diffamò Maroni, gli deve 100 mila euro

L'ex tesoriere della Lega Francesco Belsito è stato condannato dalla corte d'Appello a sei mesi di reclusione e 100 mila euro di provvisionale per Roberto Maroni, ex governatore della Lombardia. L'Appello ha confermato così la condanna in primo grado: Belsito era a processo per diffamazione nei confronti di Maroni per avere dichiarato, nel 2012 in una dichiarazione pubblicata da "Panorama", che l'ex ministro dell?interno avrebbe ricevuto una tangente da 54 milioni di dollari per una commessa in Libia.

La sentenza d'Appello conferma come detto quella di primo grado del 2017. Secondo i legali dell'ex tesoriere, Belsito non avrebbe autorizzato la pubblicazione delle sue dichiarazioni e nella registrazione delle stesse non vi sarebbe la parola "tangente": gli avvocati hanno annunciato un ricorso in Cassazione contro la condanna.

La reclusione è sospesa mentre la provvisionale è dichiarata immediatamente esecutiva.