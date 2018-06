Sala contro il ministro: "Sbagliato ignorare le famiglie arcobaleno, continueremo la nostra battaglia"

Il nuovo ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana "ha detto che le famiglie arcobaleno non esistono? Sono in totale disaccordo. Nel rispetto della legge continueremo la nostra battaglia".

Lo ha sottolineato nelle scorse ore il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando le affermazioni del ministro leghista. "La contemporaneità è questa. E ignorare una parte consistente della società è profondamente sbagliato - ha aggiunto Sala a margine della cerimonia dell'alzabandiera in piazza Duomo in occasione della festa della Repubblica - . Se il ministro la vede così, e non è da oggi, vediamo come intenderà svolgere le sue funzioni".

"Tutto quello che noi potremo fare al contrario sulla via dei diritti - ha concluso - lo faremo".

Un altro Fontana, Attilio, presidente regionale, soltanto pochi giorni fa, aveva precisato cha la Regione Lombardia non avrebbe dato il patrocinio al Milano Pride 2018: «Le scelte in questo campo devono rimanere personali, sbandierarle è sbagliato», aveva detto. Nella stessa intervista, Fontana aveva confermato invece la bontà del Family Day e ha annunciato che verrà nuovamente organizzato. «La famiglia - ha dichiarato il governatore - rappresenta uno dei principali punti di riferimento del programma dell'amministrazione precedente e di questa. Lo rifaremo e non credo sia una scelta divisiva, tutti riconoscono il valore della famiglia. E' nella Costituzione ed uno dei fondamenti della nostra civiltà».