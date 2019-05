Milano, Sala apre alla candidatura a premier: "Sono l'uomo giusto per il centrosinistra"

"La politica cambia talmente tanto velocemente che oggi potrei dire che posso essere la persona più adatta affinché il centrosinistra vinca. Tra un anno vediamo, perché gli scenari cambiano molto rapidamente". Sono le parole del primo cittadino di Milano Giuseppe Sala a proposito di un suo eventuale ruolo come candidato premier. Una risposta ai cronisti che, a margine di un evento organizzato a Palazzo Marino nella giornata mercoledì 29 maggio, gli avevano chiesto se è vero che il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, pensi a lui come primo uomo del centrosinistra. Per il momento, comunque, Sala non ha preso nessuna decisione, deciderà a settembre 2020: " Valuterò energie, volontà e condizioni politiche, perché quelle sono importanti".

Una dichiarazione, quella di Sala, che ha il gusto della sfida per il vicepremier della Lega Matteo Salvini. Il giorno dopo le elezioni i sovranisti avevano dichiarato apertamente di aver messo nel proprio mirino la fascia tricolore di Palazzo Marino. E la strada per arrivare a Palazzo Marino, seppure più breve del 10%, è ancora lunga: la Lega a Milano ha raccolto il 27,39% contro il 36% del Pd.

E il risultato delle europee è segno che il centrosinistra a Milano gode di ottima salute: "Certo non posso nascondere che sono contento dei risultati, che sono una riconferma non tanto della forza della sinistra, quanto di quello che a me sta molto a cuore, che è l’andare oltre all’idea che Sala è forte in centro e non in periferia — ha dichiarato il sindaco —. Stiamo guardando i dati in dettaglio e ci sono risultati straordinari in quartieri che vengono considerati molto a rischio per noi".

l voto a Milano, quartiere per quartiere

La città non appare sovranista. In centro, la differenza tra Pd e Lega è ancora più netta: 42,52% contro 19,49%. Qui Forza Italia tiene meglio che negli altri quartieri (14,45%) mentre il Movimento 5 Stelle sprofonda (3,84%). Con +Europa (8,73%) e Europa Verde (2,64%) il centrosinistra ha la maggioranza assoluta dei voti.

In alcuni Municipi periferici il Pd va più in difficoltà pur rimanendo sempre il primo partito e l'unico a superare la soglia psicologica del 30% dei consensi. Solo 3 i punti percentuali tra Pd e Lega nel Municipio 9, mentre è di ben 18 punti (quasi come al Municipio 1) la distanza in Municipio 3. La Lega fa meglio (e il Pd peggio) anche nei Municipi 2, 7 e 8.

Vediamo i risultati in dettaglio, Municipio per Municipio. Municipio 1 Pd 42,52 Lega 19,49 Municipio 2 Pd 33,17 Lega 29,97 Municipio 3 Pd 40,96 Lega 22,91 Municipio 4 Pd 36,66 Lega 27,41 Municipio 5 Pd 35,55 Lega 27,88 Municipio 6 Pd 36,28 Lega 27,62 Municipio 7 Pd 33,89 Lega 29,08 Municipio 8 Pd 33,95 Lega 29,62 Municipio 9 Pd 32,99 Lega 29,99