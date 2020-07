Elezioni comunali a Milano, Sala: "Se mi ricandido non avrò paura del mio sfidante"

Non c'è ancora una risposta alla domanda se Beppe Sala correrà nel 2021 per un secondo mandato a Palazzo Marino. E per il momento l'attuale sindaco di Milano non sembra aver preso nessuna decisione. "Se potrò farlo io perché ho le motivazioni, la forza, la salute per farlo credo che, con un po' di arroganza, nessuno come me può farlo ma devo sentirmi in condizione per prendere questa sfida", ha detto nella mattinata di lunedì durante la trasmissione radiofonica 'Non Stop News' in onda su Rtl 102.5.

"Io voglio essere sicuro di essere carico, pieno di energia, convinto, di essere la persona migliore, non mi preoccuperei proprio per niente di chi mi mettono contro - ha proseguito il sindaco -. Se io sono convinto vado avanti a testa bassa, ma voglio sentirmelo dentro. Anche perché non ho un piano B, non mi vedo in altri ruoli, il mio piano rimane ed è stato fare bene il sindaco di Milano".

Il primo cittadino sembra parecchi indeciso. A inizio giugno, più precisamente giovedì 4, aveva detto "È certamente possibile, anche probabile, che io mi ricandidi", salvo poi aver puntualizzato che ogni decisione sarebbe arrivata alla vigilia dell'autunno "Voglio aspettare il momento giusto per dirlo, dopo le vacanze estive, perché adesso sono così stanco che magari potrebbe venire la tentazione di dire 'non ce la faccio più'". Nella giornata di lunedì 6 luglio ha poi precisato la sua posizione: "Sono innamorato di Milano e dell'Italia e a volte ho i miei dubbi e alcuni giorni fa ho detto che non so se mi ricandiderò, ma questa è dichiarazione d'amore per Milano perché voglio il meglio".

Effetto Coronavirus: Sala guadagna consensi

Nel frattempo il primo cittadino sembra stia guadagnando (pochi) consensi. A fotografare la situazione attuale dei consensi è stato Noto sondaggi per l'annuale "Governance poll" del Sole24ore. Il primo cittadino si attesta infatti al 52esimo posto tra i 105 sindaci d'Italia con un 53,4% di gradimento tra i cittadini, guadagnando un 1,7% di polarità.