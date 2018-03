Beppe Sala: "Mi sto preparando a un secondo mandato, se i cittadini lo vorranno"

"Mi sto preparando e sto ragionando come se potessi fare due mandati, ma il fatto di ricandidarsi dipenderà dal momento e da come ci arriverò, anche perché bisogna avere il consenso dei cittadini".

Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato nelle scorse ore dell'eventualità di ricandidarsi per un secondo mandato, al termine del primo che si concluderà nel 2021, intervenendo ospite a Radio Deejay da Linus.

In ogni caso, "mi piacerebbe essere ricordato come il sindaco che ha spinto Milano verso l'internazionalizzazione - ha aggiunto - e che ha fatto di più sulle periferie". Proprio sul tema delle periferie "abbiamo destinato risorse ma mi rendo conto che devo fare di più - ha concluso -, sarebbe un grande motivo di orgoglio per me".

Sulla guida del Pd nazionale

Solo qualche giorno fa, il primo cittadino aveva negato di essere interessato alla guida del Pd nazionale, e forse dell'intero centrosinistra. "La mia vita è stata una meraviglia ma è passata anche attraverso tanti problemi" ha spiegato Sala. "Quando hai la fortuna di passare oltre una malattia grave (Sala ha combattuto e vinto un linfoma, ndr) - ha aggiunto - non puoi che essere un uomo cambiato, e io sono cambiato da due punti di vista: primo, rispetto ai problemi che fanno impazzire le persone ho la capacità di dire andiamo avanti; secondo - ha concluso - non faccio più progettualità sul mio futuro".