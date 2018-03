Espulsa dall'Italia la "Femen" che ha contestato Berlusconi al seggio. Il pugno di ferro

Pugno di ferro delle autorità milanesi contro la "Femen" che ha contestato Silvio Berlusconi nel seggio elettorale di via Scrosati a Milano (zona Bande Nere) "spuntando" da dietro il tavolo del presidente di seggio e balzando in piedi a seno nudo urlando all'ex presidente del consiglio (non candidato) di essere "scaduto".

La donna (una francese del 1988) è stata allontanata dall'Italia con divieto di reingresso nel nostro Paese per cinque anni. Il provvedimento è stato proposto nella serata di domenica dal questore di Milano Marcello Cardona e accolto dal prefetto di Milano Luciana Lamorgese.

Bloccata nell'immediatezza dalla polizia e portata in commissariato, era stata sulle prime denunciata per avere "cagionato disordini all'interno della sede del seggio" e per resistenza a pubblico ufficiale.

Il successivo provvedimento di allontanamento è stato preso in base all'art. 20 del decreto legislativo del 2007 che disciplina la libera circolazione e il soggiorno di cittadini comunitari all'interno del territorio italiano. Al comma 4 si legge che i cittadini dell'Ue che hanno acquisito il diritto di soggiorno permanente "possono essere allontanati solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica".