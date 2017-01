Berlusconi testimonierà al processo contro Emilio Fede sul prestito a Lele Mora

Silvio Berlusconi è stato chiamato a testimoniare nel processo a carico di Emilio Fede per concorso in bancarotta fraudolenta insieme a Lele Mora. La richiesta è partita dal pm Eugenio Fusco ed è stata accolta dai giudici del procedimento, che si svolge a Milano.

La vicenda riguarda un prestito da due milioni e 750 mila euro erogato da Berlusconi (che non è indagato) a Mora nel 2010. Secondo quanto emerso, Berlusconi versò il denaro a Mora per salvarlo dal fallimento, ma l'ex talent scout e il giornalista avrebbero distratto il denaro. Per la vicenda, Mora ha già patteggiato un anno e sei mesi di reclusione. Fede si sarebbe tenuto un milione di euro per sé.

Secondo quanto si apprende, a Berlusconi verrà essenzialmente chiesto il motivo del prestito. La società di Lele Mora fallì poi comunque nel 2011.