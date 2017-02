Segrate, risposta a Trump: in biblioteca lo scaffale dedicato ai sette Paesi "bannati"

Tutto il mondo dibatte del cosiddetto "Muslim Ban", l'ordine esecutivo con cui il neo presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso per 120 giorni l'ingresso sul suolo statunintense di cittadini di Siria, Iran, Iraq, Somalia, Libia, Sudan e Yemen, profughi compresi, a meno di non essere in possesso della "green card", cioè del diritto a risiedere negli Usa illimitatamente.

E una "protesta culturale" contro il provvedimento è stata lanciata dal comune di Segrate: il municipio dell'hinterland est di Milano ha deciso di esporre (in uno scaffale "dedicato") nella biblioteca comunale di via Venticinque Aprile, per 120 giorni, una trentina di libri e film di autori e registi originari di quei sette Paesi.

Tra gli autori inclusi nella speciale raccolta, Aznar Nafisi, Marjane Satrapi e Bijan Zarmandili.