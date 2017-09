Biglietti gratis per andare allo stadio San Siro: i consiglieri di Milano non rinunciano al benefit

I consiglieri non rinunciano al 'benefit' dei biglietti gratis per lo stadio. Il Consiglio comunale di Milano, infatti, ha bocciato la mozione presentata dal Movimento 5 stelle in cui si chiedeva di modificare i criteri di assegnazione dei ticket per San Siro spettanti al Comune e ai consiglieri.

La mozione ha ricevuto 3 voti favorevoli, 2 astenuti e 25 contrari e quindi è stata bocciata, scatenando l'ira dei 5 stelle.

"Nello specifico, chiedevamo ai consiglieri di rinunciare ai due biglietti per evento che attualmente gli spettano in favore di associazioni, enti meritevoli, centri diurni per disabili, centri socio-ricreativi, scuole e dipendenti comunali - ha commentato il capogruppo Simone Sollazzo -. Il risultato non ci stupisce affatto: quando si parla di privilegi, grandi o piccoli che siano, non c'è destra e sinistra. C'è il sistema partitico che non vuole rinunciarvi e che crede di avere il diritto di godere gratuitamente di beni e servizi per i quali i comuni cittadini pagano".