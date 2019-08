Stadio, ecco i biglietti gratis usati dai politici. Sala e quattro assessori nemmeno una volta

Sono stati 5.403 i biglietti omaggio per lo stadio di San Siro utilizzati dai politici milanesi (che ne possono ottenere 2 a testa per ogni evento, dato che lo stadio è di proprietà del Comune di Milano) nella stagione 2018/2019. L'amministrazione ha pubblicato online tutti i dati, divisi per tipo di eventi (concerti o partite di calcio) e per tipo di utilizzatore (giunta, consiglieri comunali, presidenti di Municipio, associazioni).

Il primo cittadino Giuseppe Sala non ha utilizzato nemmeno un tagliando, né per le partite né per i concerti. Così anche gli assessori Cristina Tajani, Filippo Del Corno, Lorenzo Lipparini e Marco Granelli. Diversi anche i consiglieri comunali che non hanno mai messo piede al Meazza (almeno coi biglietti gratis). Tre gli esponenti del Pd: Aldo Ugliano, Carlo Monguzzi e il presidente dell'aula Lamberto Bertolé. E poi Stefano Parisi, già candidato sindaco del centrodestra, e Mariastella Gelmini di Forza Italia. E infine i tre consiglieri dei 5 Stelle: Gianluca Corrado, Simone Sollazzo e Patrizia Bedori.

I presidenti di Municipio, invece, hanno tutti utilizzato qualche biglietto e molti di loro hanno ritirato tutti quelli disponibili per i concerti, mentre alcuni di loro hanno fatto "en plein" anche per le partite di calcio. I biglietti gratis sono poi disponibili anche per le associazioni che li richiedono: 1605 i tagliandi per le partite, 828 per i concerti.

Intanto i tecnici hanno deciso, proprio l'1 agosto, di chiudere per un anno sei settori del terzo anello di San Siro per evitare che le oscillazioni anomale possano generare il panico nei tifosi.