È scontro per i controlli a tappeto sugli immigrati, Sala: “Io avvisato solo all’ultimo”

Qualcuno parla senza troppi giri di parole di “rastrellamento”. Qualcun altro, nonostante a palazzo Marino sieda sugli scranni della giunta, non fa di certo festa, sindaco compreso. Più a destra, invece, si plaude all’operazione e se ne invocano altre simili, con più continuità.

Ha diviso Milano e il mondo politico milanese il maxi blitz che trecento uomini della Questura hanno condotto martedì pomeriggio in Stazione Centrale per fermare e identificare gli immigrati che stazionavano in piazza Duca d’Aosta.

VIDEO | Il maxiblitz della polizia in Centrale

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Lì, in un pomeriggio che fino a quel momento era “normale”, i poliziotti sono arrivati con camionette, bus, blindati, i cavalli e un elicottero. I risultati di quello che da via Fatebenfratelli definiscono un “servizio straordinario di prevenzione e controllo” sono abbastanza modesti e parlano di cinquantadue persone portate in Questura per l’identificazione: ventisei sono stati trattenuti per ulteriori accertamenti e quattro ragazzi hanno scoperto di aver ottenuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari che da tanto aspettavano. In serata, poi, sempre in zona - ma quando il maxi blitz era terminato - sono scattate le manette per tre giovani stranieri, accusati di spaccio e tentata rapina.

Così, la città e la politica hanno iniziato ad interrogarsi sull’utilità di una operazione così “muscolare” - di certo la prima condotta dalla Questura in questo stile -, che se da un lato ha risposto alle continue richieste di sicurezza dei residenti di zona, dall’altro ha mostrato modi e immagini probabilmente eccessivi, che hanno diviso anche il consiglio comunale.

VIDEO | Il maxi blitz in una Centrale militarizzata

Scontro anche in consiglio: Rozza "esulta", Sala no