Riapertura Navigli bocciata in Regione: M5S, Lega e Forza Italia votano contro il finanziamento

Il Consiglio regionale ha votato contro lo stanziamento di 50 milioni di euro per il progetto di riapertura dei Navigli. In aula, infatti, è stato bocciato un emendamento al bilancio di previsione, presentato da Michele Usuelli (+Europa) in cui si chiedeva lo stanziamento, da suddividere in tre annualità, con 10 milioni per il 2019, 20 per il 2020 e altri 20 per il 2021. A favore hanno votato +Europa, Pd e Lombardi Civici Europeisti. Contrari invece il M5S e di fatto tutta la maggioranza di centrodestra con Lega e Forza Italia.

"È un’opera che non ci convince perché non stiamo parlando di renderli navigabili come si vorrebbe far credere, ma di un investimento solo estetico. - ha commentato consigliere regionale del M5S Lombardia, Dario Violi - Non è una buona idea spendere centinaia di milioni di euro dei cittadini in un’opera di dubbia utilità se poi si aumentano le tariffe del trasporto pubblico come sta facendo Atm. In un momento di scarsità di risorse i soldi pubblici devono essere utilizzati per migliorare i servizi”.

La proposta di +Europa

L'emendamento di +Europa prevedeva lo stanziamento di 50 milioni di euro proponendo "il pieno coinvolgimento di Regione Lombardia nel progetto di riapertura del tratto milanese del sistema dei navigli lombardi, attraverso un consistente stanziamento per la progettazione e la realizzazione delle opere". L'impegno, veniva poi specificato nel testo "è correlato ad analoga iniziativa del Comune di Milano che ha previsto, nel bilancio di previsione in corso di approvazione, l'importo di 150 milioni di euro per il triennio".

Nei giorni scorsi proprio sulla riapertura dei Navigli il Comune era entrato in polemica con il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, che aveva definito la riapertura dei Navigli "una sciocchezza". A favore del ripristino delle vie d'acqua si era invece espresso il vice premier Matteo Salvini. Tuttavia il 18 dicembre al Pirellone anche il gruppo Lega ha votato contro l'emendamento di +Europa per lo stanziamento dei fondi. Un 'no', spiega il Carroccio, non alla riapertura in generale ma dettato dal fatto che "si tratta di fondi che andrebbero a finanziare il progetto portato avanti dal sindaco Sala, per noi inaccettabile e limitato".

A motivare l'emendamento di +Europa era stata invece la considerazione che l'opera di riapertura, oltre a portare benefici meramente turistici "delineerebbe un vero e proprio asse portante di una strategia ambientale di grande respiro, volto a creare una svolta di approccio sostanziale e rilevante con il contenimento delle emissioni di gas serra da impianti termici, la ritrovata tutela delle acque, la riduzione dell’impiego di energia da combustibili tradizionali a favore dello sviluppo di energie rinnovabili, il tutto in chiave di vero sviluppo sostenibile", come annotato da Usuelli.